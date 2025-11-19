Noël approche à grands pas ! Déjà ? Et oui. Si vous devez gâter un ou une fan de sport ou que vous souhaitez simplement vous faire plaisir (on valide totalement ce choix), TrashTalk et So Foot ont tout prévu. Nos deux médias remettent le couvert pour vous proposer une boutique éphémère entièrement dédiée aux objets de sport. Du 11 au 14 décembre prochains, place à la troisième édition de l’Incroyable Pop-up Sport ! Après une première édition réussie en 2023 et une édition 2024 pleine à craquer, on repart pour quatre jours de bonheur sportif.

Récapitulatif des infos pratiques

Dates : du jeudi 11 décembre au dimanche 14 décembre 2025

du jeudi 11 décembre au dimanche 14 décembre 2025 Adresse : 23, rue du Sentier 75002 Paris

23, rue du Sentier 75002 Paris Horaires : Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 20h30 // Samedi de 10h à 20h30 // Dimanche de 10h à 19h

Jeudi de 12h à 20h30 // Vendredi de 12h à 20h30 // Samedi de 10h à 20h30 // Dimanche de 10h à 19h Accessibilité : métro ligne 3 (Sentier), ligne 9 (Bonne-Nouvelle). Plusieurs arrêts de bus autour également.

métro ligne 3 (Sentier), ligne 9 (Bonne-Nouvelle). Plusieurs arrêts de bus autour également. Entrée : c’est une boutique donc l’entrée est gratuite et ouverte à toutes et tous

Le concept ne change pas : réunir en un seul lieu une énorme sélection d’objets de sport. L’Incroyable Pop-up Sport s’installera donc à nouveau dans un espace de 160m² de plain-pied, transformé le temps de quatre jours en paradis pour passionné·e·s. Au programme : 11 mini-shops et une variété folle de produits — chaussures (basket), maillots, livres, mugs, t-shirts, sweats, hoodies, œuvres d’art, photos, affiches, objets de déco, casquettes, bonnets… Basket, football, cyclisme et d’autres sports seront à l’honneur. Beaucoup de neuf, de la seconde main premium (notamment des maillots), et toujours une gamme de prix pensée pour toutes les bourses : de 15€ à plusieurs centaines d’euros.

Petit aperçu en vidéo pour vous mettre dans l’ambiance…

Et ce n’est pas tout : quelques belles nouveautés vous attendent cette année !

1- Le Paris Basketball rejoint l’aventure en tant que partenaire et sera présent sur place pour présenter tout plein de jolis produits en ligne sur sa boutique (ICI).

2 – Du côté de TrashTalk, le stand proposera une sélection élargie de livres grâce à l’association avec un éditeur partenaire. Enfin, de nouveaux exposants rejoindront cette édition 2025 : on vous dévoile tout ça très vite…

On vous donne rendez-vous du 11 au 14 décembre pour une nouvelle édition pleine de surprises. On espère vous y voir très nombreux !