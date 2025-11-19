LeBron James et Stephen Curry ont atteint les sommets ensemble en emmenant Team USA vers la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Rebelote à Los Angeles en 2028 ? Faut pas pousser.

En 2028, LeBron James aura 43 ans et Stephen Curry 40. Alors quand Steve Nash a demandé aux deux légendes si elles envisageaient une dernière olympiade ensemble, la réponse fut assez catégorique, en tout cas du côté de LeBron.

LeBron James et Stephen Curry aux JO de LA 2028 ? La porte semble fermée.

LeBron : « Je vais les regarder depuis Cabo. »

Steph : « Il ne faut jamais dire jamais mais j’en doute. »

LeBron : « On ne peut pas faire mieux que ce qu’on a fait (à Paris). »pic.twitter.com/a4gP0SaWBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2025

Stephen Curry n’a lui pas totalement fermé la porte, mais il ne faut pas compter sur sa présence. Le seul scénario dans lequel Steph se voit éventuellement participer aux JO de Los Angeles, c’est celui dans lequel il est en parfaite santé et où il peut avoir un gros impact sur Team USA. Possédant désormais sa médaille d’or olympique autour du cou, Curry aura sans doute mieux à faire à l’été 2028.

Comme le dit LeBron, le finish iconique des JO de Paris 2024 représente un parfait point d’exclamation pour les deux visages du basket US : le match all-time contre la Serbie, puis l’explosion de Curry face aux Bleus lors de la finale, « comment faire mieux que ces deux matchs ? ». Difficile, voire impossible.

James ne tentera donc pas de remporter une quatrième médaille d’or avec Team USA, et Steph Curry restera très probablement sur son chef-d’œuvre ultime à Paris Bercy.

Mais les souvenirs, eux, sont éternels.