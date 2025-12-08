Semaine mouvementée pour les joueurs français en NBA, marquée par une infirmerie bien remplie, des vétérans qui gardent le cap et plusieurs jeunes qui profitent enfin des minutes offertes pour montrer leurs qualités. Entre confirmations, belles progressions, retours timides ou coups d’arrêt forcés, la colonie tricolore a encore offert un panel riche et varié. On fait le point sur ce nouvel épisode du feuilleton des Bleus.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Aucun match cette semaine pour notre Alien national qui se remet d’une blessure au mollet. Cependant, son retour se précise.

Spurs vs Grizzlies : DNP

Spurs @ Magic : DNP

Spurs @ Cavaliers : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 26,2 points à 50,2% dont 34,5% du parking, 85,7% aux lancers, 12,9 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 3,6 contres en 34,7 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Touché aux adducteurs, Alex Sarr n’a pas joué cette semaine.

Wizards vs Bucks : DNP

Wizards @ Sixers : DNP

Wizards vs Celtics : DNP

Wizards vs Hawks : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 19,1 points à 51,5% au tir dont 34,6% du parking, 63,9% aux lancers, 8,6 rebonds, 3,3 passes, 0,8 steal et 2 contres en 29,7 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert a signé une nouvelle semaine solide, dans son registre habituel d’efficacité, de discipline et d’impact silencieux. Sa double confrontation contre les Pelicans l’a vu dominer la peinture avec 26 puis 15 points, du rebond à foison et une vraie présence dissuasive, le tout avec une finition ultra-propre près du cercle. Même lors d’un match plus discret face aux Clippers, son influence se ressent dans la maîtrise défensive, le rebond et la stabilité de la second unit.

L’adresse aux lancers reste variable, mais rien qui n’entache son rôle fondamental : Gobert continue de verrouiller, de rassurer et d’absorber les responsabilités défensives d’une équipe qui en a besoin à chaque possession. Minnesota peut changer de rythme ou de rotation, mais sa constante, c’est toujours lui.

Rudy Gobert 26 PTS, 13 REBS, 1 STL, 1 BLK, 90% TS on 9/10 FG vs Pelicans

Defended on 23 FGA and held them to 47.8%. https://t.co/fzP4EghVVm pic.twitter.com/ti5wiSzSu9

— NBA Performances (@NBARewinds) December 3, 2025

Wolves @ Pelicans : 26 points à 9/10 au tir, 8/10 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 38 minutes.

Wolves @ Pelicans : 15 points à 5/8 au tir et 5/8 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 1 contre en 23 minutes

Wolves vs Clippers : 4 points à 1/1 au tir et 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 73,4% au tir et 53,9% aux lancers, 10,2 rebonds, 1,9 passe, 0,4 steal et 1,5 contre en 31,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Une semaine en baisse par rapport à la précédente. Zaccharie a connu des difficultés d’adresse, notamment derrière l’arc. Sa présence au rebond et en défense lui permettent d’aller gratter des points bien sentis. Il profite également de la grande forme du moment de Jalen Johnson qui est au four et au moulin pour les Hawks.

Hawks @ Pistons: 4 points à 2/7 au tir et 0/3 du parking, 1 rebond, passe et 3 interceptions en 21 minutes.

Hawks vs Clippers : 11 points à 4/11 au tir, 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 33 minutes

Hawks vs Nuggets : 9 points à 4/7 au tir, 0/2 du parking, 1/1 aux lancers et 3 rebonds en 20 minutes.

Hawks @ Wizards : 7 points à 3/6 au tir, 0/1 du parking, 1/1 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception en 18 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,1 points à 45,3% au tir dont 29,6% du parking, 67,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,6 contre en 24,7 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Comme à son habitude, Bilal était présent en défense cette semaine, brillant notamment face à Giannis Antetokounmpo en personne. On note également une hausse au rebond liée à l’absence de son compatriote Alex Sarr cette semaine. En revanche, sa réussite au tir en a pâti. Deux matchs mitigés pour l’ailier français avant d’être laissé au repos pour une blessure aux obliques.

Wizards vs Bucks : 7 points à 3/9 au tir et 1/4 derrière l’arc, 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre en 32 minutes.

Wizards @ Sixers : 2 points à 1/5 au tir et 0/3 du parking, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 24 minutes

Wizards vs Celtics : DNP

Wizards vs Hawks : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,8 points à 37,4% au tir dont 26,8% du parking, 77,1% aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 1 contre en 27,2 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a encore profité de ses minutes avec une intensité constante et une vraie activité dessous. Sans forcer offensivement, il convertit ce qu’on lui donne et fait surtout le travail là où Charlotte en a besoin : rebond, mobilité, protection du cercle et quelques séquences opportunistes en interception. La semaine s’est arrêtée prématurément avec un DNP face à Denver (gêne au genou), mais l’intérieur français a confirmé qu’il sait exploiter chaque ouverture, même avec un volume réduit. De l’énergie, du bon sens et une utilité immédiate : Diabaté continue de se tailler une place dans la rotation des Hornets dès qu’il est appelé.

Hornets @ Nets : 10 points à 5/9 au tir, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes

Hornets @ Knicks : 2 points à 1/2 au tir, 8 rebonds, 2 passes et 1 interception en 20 minutes

Hornets @ Raptors : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Hornets vs Nuggets : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 8,7 points à 63,6% au tir et 70,4% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 1 contre en 22,4 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a livré une semaine utile et très dans son registre : tir extérieur, circulation de balle et minutes propres sans surjouer. Avec trois matchs à 6 points et un dernier un peu plus discret, le vétéran français a surtout mis en valeur sa propreté au parking, sa lecture de jeu et sa contribution au rebond ou à la passe selon les besoins de la rotation. Pas de coups d’éclat, mais une présence fiable, capable de fluidifier l’attaque des Clippers et de tenir le rythme défensif sans faire de vagues (contrairement à sa franchise). Un rôle complémentaire, assumé et maîtrisé, dans une équipe à la ramasse.

Clippers @ Heat : 6 points à 2/2 du parking, 1 rebond en 20 minutes

Clippers @ Hawks : 6 points à 2/4 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 20 minutes

Clippers @ Grizzlies : 6 points à 2/7 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 1 interception en 30 minutes.

Clippers @ Wolves : 3 points à 1/3 du parking et 4 rebonds en 17 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,4 points à 37,8% au tir dont 37,6% du parking, 85,7% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,8 passe, 0,4 steal et 0,7 contre en 19,3 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele a profité de ses minutes avec une belle propreté offensive, notamment lors de ses deux derniers matchs où il a converti presque tout ce qu’il a touché. Sa prestation à 11 points contre le Jazz a montré qu’il peut contribuer offensivement lorsqu’il a du rythme, tandis que son apport face au Magic confirme son utilité dans un rôle de complément : mobilité, rebond, tir extérieur et énergie immédiate.

Petit à petit, le Dancing Bear prend son rythme, et ferme certaines bouches qui pointaient du doigt son poids pour expliquer son début de saison très discret. On ne peut qu’espérer que Mike Brown lui accorde plus de temps de jeu maintenant. Et pas au poste 5. Pitié.

Knicks @ Celtics : 1 point à 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 interception en 7 minutes.

Knicks @ Hornets : 0 point à 0/1 du parking, 1 rebond et 1 contre en 8 minutes

Knicks vs Jazz : 11 points à 5/6 au tir, 1/2 du parking et 2 rebonds en 9 minutes.

Knicks vs Magic : 8 points à 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds en 11 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 3,2 points à 40,6% au tir dont 30,2% du parking, 60% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 10,1 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Et si Tidjane Salaün avait regagné sa place en NBA? Alors oui on se calme, ça ne fait que quatre matchs. Mais preuve étant que son séjour en G League lui aura été bénéfique. Une seule sortie en dessous de 10 points, une adresse plus que correcte au tir et une présence au rebond. Il faut traduire ça dans la durée.

Hornets Tidjane Salaün career-high 21 PTS (6-8 FG, 5-6 3P, 108% TS), 3 REB, 1 AST, 1 STL, 1 BLK in 22 minutes vs. Raptors https://t.co/TBXNPLn8qr pic.twitter.com/znVCy99PxQ

— Role Player Performances (@BenchHighlights) December 6, 2025

Hornets @ Nets : 10 points à 2/3 au tir, 1/3 du parking, 3/5 aux lancers, 4 rebonds, 1 interception en 18 minutes

Hornets @ Knicks : 13 points à 2/3 au tir, 3/5 du parking, 4 rebonds et 1 interception en 23 minutes

Hornets @ Raptors : 21 points à 6/8 au tir, 5/6 du parking et 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

Hornets vs Nuggets : 5 points à 1/1 au tir et 1/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe en 16 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 6,5 points à 52,3% au tir dont 50% du parking, 73,3% aux lancers, 3,8 rebonds, 0,6 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 14,7 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Noah Penda a continué d’optimiser chaque minute donnée avec une activité propre et une vraie présence au rebond. Sans volume offensif, il se rend utile par son énergie, sa mobilité et une agressivité qui lui permet souvent de gratter des possessions supplémentaires. Son passage contre Chicago (5 rebonds) a illustré cette capacité à impacter sans prendre beaucoup de tirs, et il a remis une couche à New York avec un petit aperçu de création et de finition. La rotation reste étroite, mais Penda prouve match après match qu’il peut offrir quelques minutes précieuses quand Orlando en a besoin.

Magic vs Bulls : 5 points à 1/2 au tir et 1/2 du parking, 5 rebonds en 11 minutes

Magic vs Spurs : 0 point à 0/2 au tir et 2 rebonds en 3 minutes

Magic vs Heat : DNP

Magic @ Knicks : 2 points à 1/1 au tir et 0/1 du parking, 4 rebonds, 2 passes en 6 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 3,6 points à 48,6% au tir dont 60% du parking, 63,6% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,1 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 8,8 minutes

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nolan était de retour dans le laboratoire de la G League cette semaine – où il a brillé – et n’a pas revu les parquets NBA.

Nets vs Knicks : DNP

Nets vs Sixers : DNP

Nets @ Bucks : DNP

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 1,8 point à 22,2% au tir dont 33,3% du parking, 50% aux lancers, 0,3 rebond, 1,3 passe et 0,5 steal en 8,8 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Avec le retour de Jalen Williams, Ousmane Dieng a récemment enchaîné les DNP. Heureusement, il a pu profiter de plusieurs absences et de deux blowouts face à Dallas et Utah pour s’illustrer quand il était sur le parquet. C’est toujours ça de pris.

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder vs Mavericks : 7 points à 1/3 au tir et 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 22 minutes

Thunder @ Jazz : 14 points à 1/2 au tir, 4/5 du parking en 26 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Semaine compliquée pour Rayan Rupert, cantonné à des minutes très réduites et sans réelle opportunité offensive. Son apport s’est essentiellement limité à l’activité défensive, un peu de rebond et de l’énergie en bout de rotation. Portland resserre régulièrement sa ligne arrière, ce qui ne facilite pas son intégration ni son rythme.

Blazers vs Raptors : 0 point à 0/1 en 5 minutes

Blazers @ Cavaliers : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 8 minutes

Blazers @ Pistons : 0 point en 3 minutes de jeu

Blazers @ Grizzlies : 0 point à 0/1 au tir et 0/2 du parking, 1 rebond en 11 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,4 point à 30% au tir dont 25% du parking, 50% aux lancers, 1,5 rebond, 0,2 passe, 0,4 interception et 0,1 contre en 7,6 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet était en G League cette semaine. Il n’a fait qu’une apparition éclair face aux Hornets.

Knicks @ Celtics : DNP

Knicks @ Hornets : 0 point en 1 minute

Knicks vs Jazz : DNP

Knicks vs Magic : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 16,7% au tir, 100% aux lancers, 0,6 rebond, 0,2 passe en 2,4 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Semaine très intéressante pour Sidy Cissoko, qui a trouvé du rythme et une vraie continuité dans la rotation. Après une entrée en matière maladroite face à Toronto, il a rapidement corrigé le tir avec deux prestations où il mêle adresse extérieure, rebond, création et quelques séquences défensives bien senties. Même à Memphis, où le tir intérieur n’est pas tombé, il compense par du rebond, de l’énergie et une présence solide sur l’aile.

Blazers vs Raptors : 3 points à 1/5 au tir et 1/4 du parking et 2 rebonds en 21 minutes

Blazers @ Cavaliers : 11 points à 3/4 au tir et 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 25 minutes

Blazers @ Pistons : 8 points à 3/6 au tir et 2/3 du parking, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 22 minutes

Blazers @ Grizzlies : 6 points à 0/1 au tir et 2/5 du parking, 4 rebonds et 1 contre en 24 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 4,9 points à 40,2% au tir dont 31,9% du parking, 66,7% aux lancers, 2,2 rebonds, 1,3 passe, 0,5 interception et 0,2 contre en 18,4 minutes

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Joan Beringer a encore une fois passé sa semaine en survêtement sur le banc.

Wolves @ Pelicans : DNP

Wolves @ Pelicans : DNP

Wolves vs Clippers : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2 points à 72,7% au tir et 66,7 aux lancers, 1,3 rebond, 0,1 interception et 0,2 contre en 4,1 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Bulls @ Magic : DNP

Bulls vs Nets : DNP

Bulls vs Pacers : DNP

Bulls vs Warriors : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud se régale en l’absence de Domantas Sabonis. Cette semaine a été marquée par une montée en responsabilité et un passage dans le cinq majeur face au Heat. D’abord précieux contre Memphis avec scoring, rebond et distribution, il a ensuite explosé à Houston avec 25 points ultra propres, démontrant une vraie maîtrise du jeu intérieur comme du spacing. Il confirme enfin à Miami avec un double-double solide, de l’activité défensive et un sens du timing qui lui permet de peser aussi bien sans ballon qu’en protection du cercle. Maxime Raynaud CAREER-HIGH 25 Points, 6 Rebs, 3 Assists full highlight vs Rockets I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/HlJNimfrca — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) December 4, 2025

Kings vs Grizzlies : 9 points à 3/6 au tir et 0/1 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre en 23 minutes

Kings @ Rockets : 25 points à 8/13 au tir, 2/2 du parking, 3/3 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 32 minutes

Kings @ Heat : 12 points à 6/9 au tir, 0/2 du parking, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 25 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 7,8 points à 51,6% au tir, 30,8% du parking, 82,6% aux lancers, 4,1 rebonds, 0,9 passe, 0,3 interception et 0,5 contre en 16,4 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Mo’ n’a connu que des apparitions éclairs cette semaine. Il s’est illustré face aux Jazz mais en dehors de ça, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités.

Knicks @ Celtics : 0 point en 1 minute

Knicks @ Hornets : 0 point en 1 minute

Knicks vs Jazz : 2 points à 1/2 au tir, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception en 12 minutes

Knicks vs Magic : 0 point en 1 minute

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 0,8 point à 38,5% au tir et 33% du parking, 0,7 rebond, 0,5 passe, 0,2 interception et 0,1 contre en 3,4 minutes.