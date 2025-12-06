Encore une nuit solide pour Nolan Traoré : 30 points inscrits avec Long Island Nets face aux Delaware Blue Coats, une prestation ultra-propre qui confirme sa montée en régime depuis deux semaines. Le meneur français ne fait pas de bruit, mais empile les performances en G League.

Dès l’entame, on a compris que Nolan Traoré avait prévu une soirée différente. Le meneur a pris le match à bras-le-corps, sans forcer, en alternant agressivité vers le cercle, tir extérieur, lecture du pick-and-roll et rythme contrôlé. 30 points à 10/13 au tir dont un 4/5 du parking, 4 rebonds et 6 passes en 33 minutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Le tout avec une efficacité plus que très correcte, le sentiment d’un joueur qui dicte le tempo et qui n’a pas besoin d’en faire trois tonnes pour dominer. Pas de fautes de goût, pas de séquences brouillon, seulement du basket simple, efficace, mature.

Ce n’est pas un one-shot isolé. Depuis la mi-novembre, Traoré enchaîne les perfs marquantes : 28 points et 9 passes face aux Greensboro Swarm, 18 points, 2 rebonds et 5 passes contre les Raptors 905, puis désormais ce nouveau match à 30 unités. L’échantillon commence à prendre du coffre, et la narration devient assez claire : le Français s’adapte, progresse, comprend le jeu nord-américain, et il coche toutes les cases d’un meneur moderne capable de créer, d’attaquer le cercle, et de faire vivre tout un système offensif.

Nolan Traore went off today in the G-League.

30 pts (10-13 FG) 6 assists 4 rebounds 4-5 3PT

What stood out to you the most here? pic.twitter.com/18927QJPiy

— NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) December 6, 2025

Une performance de plus pour le dossier, une vidéo de plus qui tourne sur les réseaux, un match de plus qui montre qu’il a compris comment briller dans cette ligue. Chaque soir, il gagne quelque chose : du rythme, des reps, de la confiance, de la légitimité. Ce sont les petits détails qui, sur la durée, fabriquent un rôle NBA.

Et si Brooklyn n’est pas pressé, lui ne semble pas vouloir lever le pied.