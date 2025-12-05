Programme NBA : Celtics – Lakers pour ouvrir la nuit (1h)

Énorme nuit de NBA avec douze matchs au programme ! Et ça commence très fort puisque dès 1h du matin, la rivalité la plus légendaire de l’histoire de la Grande Ligue reprend ses droits. Les Boston Celtics reçoivent les Los Angeles Lakers. Une affiche classique qui oppose deux équipes en grande forme.

Le programme NBA de ce soir

1h : Celtics – Lakers

1h : Magic – Heat

1h30 : Hawks – Nuggets

1h30 : Cavaliers – Spurs

1h30 : Pistons – Blazers

1h30 : Knicks – Jazz

1h30 : Raptors – Hornets

2h : Bulls – Pacers

2h : Rockets – Suns

2h : Grizzlies – Clippers

2h : Bucks – Sixers

3h30 : Thunder – Mavericks

L’affiche de la nuit : Celtics – Lakers

L’affiche la plus mythique de NBA est de retour et cette nuit, elle oppose deux équipes en pleine forme. Les Celtics restent sur huit victoires en dix matchs. Jaylen Brown est dans une forme étincelante, même s’il est incertain pour la rencontre de cette nuit. À ses côtés Jordan Walsh se révèle et Joe Mazzulla semble trouver les mots pour motiver son effectif.

Les Lakers ne sont pas en reste. Ils ont le même bilan que leurs rivaux sur les dix dernières rencontres et restent sur une superbe victoire au buzzer face au Toronto Raptors. LeBron James a perdu sa série de matchs à plus de 10 points, mais l’a fait pour le bien de son équipe, comme un symbole.

Los Angeles et Boston sont tous les deux en back-to-back, la fraîcheur pourrait jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. La présence ou non de Luka Doncic et Jaylen Brown également.

Le reste du programme :

Duel floridien entre le Magic et le Heat. Qui sera le patron de l’État ?

Jalen Johnson contre Nikola Jokic. Deux artistes du triple-double se retrouvent cette nuit à Atlanta.

Les Cavaliers sont dans une mauvaise passe tandis que les Spurs carburent sans Victor Wembanyama. Le rapport de force va-t-il s’inverser ?

Les Pistons continuent à gagner, mais la manière est moins belle ces derniers temps, les Blazers pourront-ils en profiter ?

Deux des équipes les plus offensives s’affrontent. Les Knicks reçoivent le Jazz au Madison Square Garden.

Les Raptors face aux Hornets. Le rapport de force est semblable à celui des animaux sur les blasons.

Est-ce que Chicago va réussir l’exploit de perdre une deuxième fois face à Indiana après avoir aussi été battu par Washington et New Orleans ?

Kevin Durant retrouve les Phoenix Suns. Dillon Brooks retrouve les Houston Rockets…

Heureusement que les deux équipes d’un match de basket-ball ne peuvent pas perdre car les Grizzlies affrontent les Clippers.

Il y a quelques années, un Bucks – Sixers aurait été un choc de la Conférence Est…

Les Mavericks, prochaine victime logiques de l’ogre Thunder ?

Les Français en lice :

Noah Penda face au Heat.

Zaccharie Risacher face aux Nuggets.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Pistons.

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara face au Jazz.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Raptors.

Nicolas Batum face aux Grizzlies.

Ousmane Dieng face aux Mavericks.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici