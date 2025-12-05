Les équipes NBA les + cool à mater cette saison ! Apéro TrashTalk

Nouvel apéro chez TrashTalk et cette fois, Alex et Bastien ont voulu parler de positif. Quelles sont les équipes qui nous ont fait le plus plaisir depuis le début de saison. Pas forcément les meilleures, mais les plus belles à voir jouer.

Vous aimez le jeu collectif des Denver Nuggets tournés autour de Nikola Jokic, l’attaque folle du Miami Heat ou encore la défense étouffante du Oklahoma City Thunder, c’est le moment d’en débattre. Alex et Bastien se sont posés pour parler des plus beau jeux de ce début de saison en NBA parce que ça fait du bien, aussi parfois, de voir le positif.