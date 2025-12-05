Les records intouchables de LeBron James

Cette nuit, la série dingue de matchs consécutifs à plus de 10 points de LeBron James s’est arrêtée. l’occasion de faire le point sur ses principaux records en NBA qui seront très, très compliqués à aller chercher.

La série de matchs consécutifs à + de 10 points

Avant LeBron James, c’est Michael Jordan qui tenait ce record avec 866 rencontres consécutives. Une marque qui était déjà hallucinante. Sauf que l’enfant d’Akron l’a porté à un tout autre niveau. Avant ses huit points face aux Toronto Raptors cette nuit, il avait réussi 1297 performances de suite en double digits. C’est bien simple, il n’avait jamais aussi peu scoré en saison régulière depuis le 5 janvier 2007. Presque 19 ans d’une domination exceptionnelle, des chiffres dingues qui semblent impossible à reproduire. C’est bien simple, dans toute l’histoire de la NBA, il n’y a que 22 joueurs qui ont joué 19 saisons ou plus en NBA…

Voir cette publication sur Instagram

Le nombre de points en carrière

Pendant près de 40 ans, les 38387 points de Kareem Abdul-Jabbar étaient la référence en NBA, le record suprême. Seul Karl Malone s’était approché à moins de 2000 unités et paraissait pourtant encore infiniment loin. LeBron James en a désormais 42250 et devrait donc, même s’il venait à prendre sa retraite en fin de saison porter la marque plus de 5000 points au-dessus de celle du maître du Skyhook. Pour le battre, il faudra être un scoreur d’élite pendant près de 22 ans, sans jamais se blesser… tout simplement.

“On Sunday I passed 12,000 career points… And I was sitting there thinking about it, how the fuck does LeBron got 42,000.” 😭

Le nombre de points en Playoffs

Michael Jordan a joué 179 matchs de Playoffs, remporté 6 titres, tourné à 33,4 points de moyenne au printemps et il a 2300 points de moins que LeBron James en Post-Season. Personne dans l’histoire n’a joué autant de rencontres de Playoffs que le King (292) et il détient la quatrième meilleure moyenne de points par matchs de tous les temps (28,4). Alors difficile d’imaginer quelqu’un pouvoir, ne serait-ce que s’en approcher à l’avenir.

Club 40K-10K-10K

Admettons qu’un autre humain réussisse à entrer dans le club des joueurs avec plus de 40 000 points en NBA un jour. LeBron James compte également 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives. Une prouesse qu’aucun autre joueur n’a réussi. Le plus proche est certainement Russell Westbrook qui compte près de 10 100 passes et 8 800 rebonds en carrière. Un joueur qui a le record de triple-doubles en carrière et qui ne compte pourtant « que » 26 490 points au compteur.

“Humbly speaking, I’m the best rebounding guard EVER.”

Russell Westbrook 👀 pic.twitter.com/INIKK2TR8D

Autant dire que ce club restera privé à tout jamais.

21X All-NBA de suite

Ils sont six joueurs en NBA à avoir disputé 21 saisons ou plus en NBA : LeBron James, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Robert Parish et Kevin Willis. Mais pour être sélectionné à chaque fois dans les All-NBA Teams, il ne faut jamais se blesser et rester à un niveau inhumain même après ses 40 ans.

Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan sont les deuxièmes ex-aequo du classement des joueurs avec le plus de sélections dans ces fameuses All-NBA Teams. Ils n’en comptent « que » 15. LeBron James semble intouchable ici aussi.

“I’m the GOAT. G.O.A.T.”

– LeBron 😂🐐

L’enfant d’Akron compte, bien sûr, de nombreux autres records en NBA dont beaucoup seront très difficiles à battre, mais ces cinq-là sont exceptionnels et suffisent à se rendre compte de la grandeur de sa carrière. Il faut en profiter tant que ça dure…