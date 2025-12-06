Kevin Durant atteint les 31 000 points en carrière

Face aux Suns, Kevin Durant a inscrit 28 points, de quoi assurer la victoire des Rockets et une (très) jolie milestone. Le Slim Reaper vient d’atteindre les 31 000 unités en carrière. À 37 ans et avec ses moyennes actuelles, il risque très probablement de dépasser Wilt Chamberlain et Dirk Nowitzki dans la saison en cours.

Kevin Durant est le 8e meilleur scoreur de tous les temps en NBA. En dépassant les 31 000 points inscrits en carrière, il rentre un peu plus dans la légende du jeu. Une victoire en bonus pour Houston cette nuit, les ingrédients d’une soirée particulièrement réussie.

Kevin Durant continue sa montée fantastique : il fait partie des 8 joueurs de l’histoire à avoir 31 000 points minimum en carrière.

Si j’étais Jordan, je regarderais dans mon rétroviseur bien fort… pic.twitter.com/c5Hyj1KLJx

Avec désormais 31 024 points, le Slim Reaper va très probablement (hors blessure) dépasser Wilt Chamberlain (31 419) et Dirk Nowitzki (31 560) dès cette saison régulière. Pour viser un peu plus loin, à savoir Michael Jordan (32 292) et Kobe Bryant (33 643), il va falloir cravacher mais rien n’est impossible pour dépasser His Airness avec une régulière constante par rapport à ses bases offensives actuelles.