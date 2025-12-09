Déjà auteur d’un superbe début de saison aux Pelicans, Derik Queen est carrément entré dans la catégorie « historique » grâce à sa performance cette nuit face aux Spurs.

33 points, 10 rebonds, 10 passes, à 11/15 au tir et 11/13 aux lancers-francs.

Non, ce ne sont pas les stats de Nikola Jokic, mais celles de Derik Queen contre San Antonio. Une performance historique car le jeune joueur des Pels (20 ans) est devenu le premier pivot rookie à réaliser un triple-double à 30 points en NBA.

CRAZY — Derik Queen is the 1st rookie center in NBA History to record a 30-point triple-double, per @realapp.

SPECIAL. 🔥🔥🔥

December 9, 2025

Toujours au rayon « historique », Derik Queen est aussi devenu le premier rookie à finir en 30-10-10 avec 4 contres en prime depuis 1973 (date à laquelle les blocks ont commencé à être comptabilisés). Il est également le cinquième joueur de l’histoire à réaliser un triple-double à 30 points avant ses 21 ans, avec LeBron James, Luka Doncic, De’Aaron Fox et Victor Wembanyama. Bonjour le cercle VIP.

Malgré un game-winner manqué en fin de match, Derik Queen a une nouvelle fois montré qu’il n’était pas vraiment un rookie comme les autres, lui qui a été sélectionné « seulement » en 13e choix de la Draft 2025. Est-ce que cela justifie le choix de Joe Dumars de sacrifier un pick de premier tour 2026 pour le récupérer ? Peut-être pas, mais en tout cas les Pelicans ont un joyau dans leurs mains.

Les highlights du match incroyable de Derik Queen face aux Spurs 🎥

December 9, 2025