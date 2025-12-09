Maxime Raynaud a appris sa première titularisation NBA… dans un ascenseur

Auteur d’une nouvelle performance solide cette nuit contre Indiana, Maxime Raynaud s’est installé dans le cinq majeur des Kings. L’intérieur français raconte comment il a appris sa première titularisation en NBA : spoiler, ça se passe dans un ascenseur.

L’anecdote a été partagée par Eliott Caillot, journaliste français pour The Playoffs FR basé à Indianapolis, qui a pu interroger Max Raynaud avant le match face aux Pacers.

« Cela faisait déjà quelques matchs que c’était déjà un petit peu dans la tête des gens et dans les discussions » a déclaré Raynaud. « Et puis quand on est arrivés à Miami, il me semble que ça doit être un ou deux jours avant, j’étais dans l’ascenseur avec le coach, il m’a juste dit : « Sois prêt, on va te starter dans deux jours. »

Une version confirmée par son coach Doug Christie :

« Vous savez, c’est un grand gaillard. Alors on l’a fait passer dans l’ascenseur juste avant que les portes ne se ferment. Et quand il est entré, je lui ai dit : ‘Te voilà, grand, tu vas être titulaire ce soir. »

Maxime Raynaud a connu sa première titularisation en carrière face au Heat ce week-end, alors que les Kings sont toujours privés de leur intérieur Domantas Sabonis. Une belle récompense après plusieurs perfs solides, dont 25 points contre la raquette flippante des Rockets.

Depuis son arrivée dans le cinq majeur des Kings, Max confirme sa belle dynamique :

12 points, 10 rebonds, 2 contres face au Heat

13 points, 8 rebonds, 3 passes face aux Pacers

Raynaud marque clairement des points en ce moment et sa cote auprès de Doug Christie monte de plus en plus. Chez des Kings destinés à tout reconstruire, le Français est peut-être en train de se construire un vrai avenir NBA.

🇫🇷 Maxime Raynaud starter avec les @SacramentoKings !

13 POINTS, 8 REBONDS, 3 PASSES

5-8 au tir, 3-4 au lancer pic.twitter.com/gCJX0JNK1i

— NBA France (@NBAFRANCE) December 9, 2025