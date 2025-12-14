Jalen Brunson a transformé Las Vegas en terrain de chasse : 40 points (16/27) et 8 passes pour guider les Knicks vers la finale de NBA Cup, au bout d’un match longtemps accroché mais gagné à l’efficacité (61% au tir) et à l’accélération au bon moment. New York s’impose 132-120 face au Magic, qui perd son moteur après la pause avec un Jalen Suggs (26 points) diminué.

À Las Vegas, les Knicks ont joué ce match comme une équipe qui sent l’odeur d’un trophée. Ça part très vite, très haut, très fort : 36-33 Magic après un quart, puis New York renverse la table avec un 38-28 dans le deuxième pour rentrer aux vestiaires devant 71-64. Et au milieu de ce concours de paniers, la scène est parfaite : Jalen Brunson et Jalen Suggs sont à 25 points chacun à la mi-temps, comme si les deux meneurs avaient décidé de se répondre possession par possession.

Sauf que la suite, elle, va être signée Brunson. Les Knicks finissent par s’imposer 132-120 et décrochent leur place en finale de NBA Cup, avec un patron au clavier : 40 points (16/27), 8 passes, et 2 ballons perdus.

Le match aurait pourtant pu tourner, parce qu’Orlando a eu son vrai moment. Le Magic recolle, se bat, repasse même devant sur une séquence où New York semble perdre le fil, et la partie reste longtemps accrochée. Mais les Knicks font la différence : au lieu de paniquer, ils remettent une couche, puis une autre, et surtout ils plantent l’accélération au bon timing. New York attaque le 4e avec l’avantage (100-92), sortent le run qui tue le match : un 10-0 à cheval sur la fin du 3e et le début du 4e pour remettre Orlando à distance. Ensuite, ça gère sans romantisme : tu peux tenter de revenir, mais tu dois marquer à chaque fois… et les Knicks, eux, continuent de trouver des tirs propres.

Et ce qui rend cette victoire encore plus “propre”, c’est que Brunson n’a pas gagné tout seul : Karl-Anthony Towns a joué le rôle du bulldozer (29 points, 9/11, 9/10 aux lancers, 8 rebonds), pendant que OG Anunoby servait de garantie tous risques (24 points, 8/13, 3/4 de loin, 6 rebonds, 4 passes).

Mikal Bridges ajoute 16 points (7/13), Josh Hart met 12 points avec 6 rebonds et 6 passes, et tu te retrouves avec une feuille de match assez folle : les 10 titulaires des deux équipes sont à au moins 12 points, alors que personne sur le banc ne dépasse 9.

Côté Magic, les lignes sont là : Suggs 26, Paolo Banchero 25 (mais 0/7 à 3-points), Desmond Bane 18 avec 7 passes — sauf que l’histoire du match est cruelle : Suggs met 25 points en première mi-temps, puis seulement 1 après la pause, avant de sortir au 4e quart, touché à la hanche.

Difficile de survivre quand ton moteur passe soudain en mode témoin lumineux. Et derrière, les chiffres te rappellent pourquoi Orlando n’a jamais réussi à finir le braquage : New York termine à 51/84 au tir (61%) contre 45/97 (46%), les Knicks font leur différence sur l’efficacité globale, même avec seulement 7 tirs à 3-points (7/20) pendant qu’Orlando en tente 42 (13/42).

Au final New York file en finale mardi à Las Vegas contre le vainqueur de Thunder – Spurs, pendant qu’Orlando repart avec un goût amer et, encore une fois, l’absence de Franz Wagner en toile de fond.