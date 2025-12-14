De retour après un mois d’absence, Victor Wembanyama n’a pas eu besoin de 40 minutes pour peser. À Las Vegas, les Spurs renversent le Thunder (111-109), pourtant quasi intouchable cette saison, et valident leur billet pour la finale de NBA Cup au bout d’un match où il fallait respirer avec une paille.

Las Vegas devait être une vitrine pour la machine OKC, ça s’est transformé en hold-up texan. Le Thunder démarre fort (31-20) et impose son rythme, sa pression, ses mains partout. San Antonio s’accroche comme il peut, laisse quelques ballons traîner, mais refuse de se faire sortir de la table dès le premier quart. Petit à petit, les Spurs grignotent, resserrent la défense, et recollent à la pause (49-46 OKC). Le match bascule vraiment au retour des vestiaires : San Antonio gagne le troisième quart (32-28), passe devant d’un souffle (78-77) et transforme la fin de match en bataille de nerfs. OKC aura mené de 16 points, mais ne parvient jamais à remettre le couvercle quand ça commence à sentir le comeback.

WE’RE GOING TO THE NBA CUP FINALS!!! 🎉 pic.twitter.com/HmzKYnVmrY

— San Antonio Spurs (@spurs) December 14, 2025

Et dans ce scénario, les Spurs ont sorti la formule parfaite : pas un héros unique, mais une vague. Devin Vassell plante 23 points (avec 4 tirs à 3-points), De’Aaron Fox en met 22, Stephon Castle en ajoute 22 aussi. Trois guards, trois moteurs, et toujours quelqu’un pour répondre quand le Thunder tente de remettre un coup d’accélérateur.

The Spurs end OKC’s 16-game win-streak 🤯 pic.twitter.com/0V0QFOFwjo

— Real Sports (@realapp) December 14, 2025

Puis il y a le retour de notre Alien national qui change l’atmosphère. Petit twist cependant : Wemby démarrait sur le banc, une première depuis ses playoffs 2021/22 avec l’ASVEL. Les Spurs l’ont ménagé, mais il a quand même tordu la rencontre. Le Français joue 20 minutes et finit à 22 points (dont 15 dans le dernier acte), 9 rebonds, 2 contres, avec un passage massif dans le money time. Il rentre 9 lancers sur 12, sanctionne, dissuade, et rappelle à tout le monde que même « limité », ça reste un problème à gérer.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT:

22 POINTS

9 REBOUNDS

2 ASSISTS

2 BLOCKS

1 STEAL

+21 +/-

6/11 FGM

1/1 3PM

ONLY 21 MINUTES — HE’S BACK. 🔥 pic.twitter.com/BPzcFuZNEQ

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2025

En face le scalp est sale : OKC n’avait plus perdu depuis le 5 novembre. 40 jours à marcher sur la ligue (16 victoires consécutives) stoppés net. Le Thunder a eu ses chiffres, mais pas la marge.

Shai Gilgeous-Alexander termine à 29 points (12/23), Chet Holmgren et Jalen Williams ajoutent 17 chacun, Alex Caruso sort 11 points, 3 interceptions et une défense de fer en sortie de banc. Le Thunder provoque 13 interceptions et court (23 points en contre-attaque), mais se tire une balle dans le pied à 3-points (9/37). San Antonio, lui, en met 13. Et dans un match aux allures de Playoffs, la moindre erreur se paye.

Shai Gilgeous-Alexander tonight:

29 PTS

4 REB

5 AST

12/23 FG

His first loss in over a month. pic.twitter.com/46oMPIPafk

— Real Sports (@realapp) December 14, 2025

Au bout du compte, les Spurs sortent le Thunder de la NBA Cup et filent en finale, où New York les attend mardi à Las Vegas. OKC encaisse seulement sa deuxième défaite de la saison, San Antonio se paye une soirée jackpot, et Wembanyama signe un retour qui pèse tout de suite sur un match à enjeu.