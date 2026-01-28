Plus ça avance, plus on semble se rapprocher d’un divorce entre les Bucks et Giannis Antetokounmpo. Est-ce qu’un transfert aura lieu avant la deadline de jeudi prochain ? Difficile à dire, mais le Miami Heat est dans les starting blocks.

La dernière update nous vient de l’insider Marc Stein, souvent bien informé sur les coulisses de la NBA.

« Quelle équipe pourrait réellement inciter les Bucks à conclure un accord dans la semaine à venir ? La réponse la plus courante à cette question, lorsqu’elle est posée à divers dirigeants de la Ligue, reste Miami. Est-ce simplement parce que le Heat semble convaincu qu’il peut d’une manière ou d’une autre influencer les Bucks ? C’est possible. Le Miami Heat, pour ce que ça vaut, semble croire qu’il a une réelle chance de trouver un accord pour Antetokounmpo. »

Le package mentionné par Marc Stein ? Tyler Herro + Kel’el Ware + des picks de draft.

The Miami Heat are the team most commonly mentioned for who can tempt the Bucks to actually trade Giannis Antetokounmpo before the trade deadline, per @TheSteinLine

(https://t.co/vCpADdBeIi) pic.twitter.com/aeKRIz19WL

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 28, 2026

Herro est un scoreur calibre All-Star en NBA, natif de… Milwaukee et qui entre dans son prime à 26 ans, malgré pas mal de petits bobos cette saison. Ware, lui, est un pivot hyper prometteur (12 points, 10 rebonds, 1 contre par match en 24 minutes, 21 ans), même s’il a encore du mal à gagner durablement la confiance d’Erik Spoelstra à Miami. Enfin, en matière de picks de draft, le Heat a deux choix de premier tour (2030, 2032), deux choix de second tour, et cinq pick swaps en stock.

Est-ce que tout ça peut convaincre les Bucks de lâcher Giannis Antetokounmpo ? Pour l’instant, le divorce n’a pas été officialisé, et pourrait attendre jusqu’à la prochaine intersaison. Néanmoins, il faut garder un élément important en tête du côté de Giannis : s’il veut être éligible à une extension maximale de 275 millions de dollars en octobre prochain avec une potentielle nouvelle équipe (hors Bucks donc), il doit se faire transférer avant la deadline du 5 février, car il faut avoir passé six mois minimum avec l’équipe en question.

Alors, transfert ou pas transfert d’ici jeudi prochain ?

« Giannis can sign a 4-year, $275M extension in October. The issue is, he has to be traded at the deadline in order to be able to sign that extension w/ his new team, b/c you have to be w/ your team for at least 6 months in order to sign that extension in October.” @tomhaberstroh https://t.co/7R8I4ivKBi pic.twitter.com/PjOoB8St7n

— Dru (@dru_star) January 27, 2026

