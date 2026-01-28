Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. Nous avons officiellement dépassé la mi-saison NBA, c’est donc l’heure de faire un nouveau point sur la lutte au plus prestigieux des trophées individuels. Victor Wembanyama retrouve le Top 5 tandis que Nikola Jokic est bientôt hors course.

LE CLASSEMENT DU 14/01

26,4 points / 5,5 rebonds / 4,5 passes / 1 contre / 51,4% au tir Bilan : 28 victoires – 16 défaites

Les Rockets ont redécollé au cours de la dernière quinzaine (cinq victoires en six matchs) après un début d’année 2026 un peu compliqué. Au cœur de cette belle dynamique, la relation entre Kevin Durant et Alperen Sengun, qui restent peut-être sur leur plus belle performance ensemble face à Memphis. KD – sur trois perfs consécutives à minimum 30 points – s’est aussi montré décisif face aux Pistons, tout en aidant à ralentir Victor Wembanyama (Spurs) en défense dans le derby texan. Cerise sur le gâteau : Durant a dépassé Dirk Nowitzki pour devenir le sixième meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

29,5 points / 4,8 rebonds / 5,8 passes / 1,5 interception / 48,5% au tir Bilan : 28 victoires – 20 défaites

Cinq victoires sur les six dernières rencontres, et même onze en quinze matchs, les Cavs ont-ils enfin lancé leur saison ? Les prochaines semaines nous le diront mais ce qui est sûr, c’est que Donovan Mitchell reste le fer de lance des Cavaliers. Sa dernière masterclass contre Orlando – 45 points – a encore une fois boosté une attaque de Cleveland qui a trouvé son rythme, et ce malgré la nouvelle absence du meneur Darius Garland. Stat qui tue : Mitchell est le tireur à 3-points le plus prolifique cette saison (167), à égalité avec Stephen Curry. Alors qu’Evan Mobley vient de retourner à l’infirmerie, Spida va encore devoir mettre son costume de super-héros dans les matchs à venir.

29,7 points / 5,2 rebonds / 3,6 passes / 1,1 interception / 49,9% au tir Bilan : 28 victoires – 19 défaites

Individuellement, Anthony Edwards a fait du Anthony Edwards au cours de la quinzaine, réalisant notamment son record en carrière en plantant 55 points sur les Spurs de Victor Wembanyama. Mais ses Wolves ont connu un gros coup d’arrêt : cinq défaites consécutives, dont trois contre des équipes moins bien classées. De quoi sortir du Top 6 de l’Ouest (Phoenix vient de passer devant), tandis qu’Ant-Man continue de faire avec un bobo au niveau du pied. Les événements tragiques qui frappent actuellement Minneapolis expliquent peut-être en partie les difficultés des Wolves…

29,2 points / 4,2 rebonds / 6,8 passes / 2 interceptions / 47% au tir Bilan : 25 victoires – 21 défaites

Tyrese Maxey est incontestablement le numéro 1 chez les Sixers, mais la dernière quinzaine a surtout été marquée par les cartons de Joel Embiid et la meilleure performance de la saison pour Paul George. De quoi enlever un peu de pression à Maxey, qui tire un peu la langue à mi-parcours. Tyrese – leader NBA au nombre de minutes cette saison – est tout particulièrement fâché avec son shoot extérieur depuis mi-janvier (25% à 3-points) et ne va pratiquement plus sur la ligne des lancers-francs. Pas de quoi s’alarmer pour autant, c’est juste un petit coup de mou qui sera probablement de l’histoire ancienne dans pas très longtemps.

25,3 points / 5,7 rebonds / 9,8 passes / 1,5 interception / 45,7% au tir Bilan : 34 victoires – 11 défaites

Les Pistons continuent de régner sur la Conférence Est (six victoires sur les sept derniers matchs), tout ça alors que Cade Cunningham cherche toujours à retrouver son rythme offensif après plusieurs petits bobos, dont une contusion au poignet. C’est forcément un signe positif pour Detroit. Néanmoins, la franchise du Michigan aura évidemment besoin d’un Cade plus inspiré lors de la deuxième partie de saison et les Playoffs. Signe encourageant : Cunningham a lâché un match ultra-propre à Denver la nuit dernière, avec 22 points, 11 passes et surtout zéro perte de balle (son point faible). De quoi définitivement relancer la machine ?

24,2 points / 11,1 rebonds / 2,8 passes / 2,7 contres / 50,6% au tir Bilan : 31 victoires – 15 défaites

Premier Français de l’histoire à être nommé titulaire au All-Star Game, Victor Wembanyama continue de porter les Spurs (2e de l’Ouest) vers les hauteurs du classement. Son duel exceptionnel contre Anthony Edwards, ses gros chantiers face au Jazz et sa victoire contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont illuminé la quinzaine, même s’il y a eu aussi des coups de moins bien. Son adresse à 3-points – qui a repris une place centrale dans son jeu depuis qu’il s’est rasé la tête – fait des montagnes russes, et la récente défaite contre les Pelicans (où Zion Williamson n’a pas hésité à l’attaquer frontalement) fait tache. Mais pour l’ensemble de son œuvre, Wemby mérite le Top 5.

33,8 points / 7,8 rebonds / 8,8 passes / 1,5 interception / 47,1% au tir Bilan : 28 victoires – 17 défaites

Après les récentes turbulences, sur comme en dehors du terrain, les Lakers ont repris leur marche en avant avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. Le principal artisan de cette bonne dynamique ? Luka Doncic. Tout juste élu Joueur de la Semaine à l’Ouest, le phénomène slovène a enchaîné les perfs XXL : 38-13-10 à Denver, 33-8-11 pour son retour à Dallas, 46-7-12 à Chicago, tout ça en recevant les louanges de son coach J.J. Redick pour sa… défense. Les Lakers de Luka, spécialistes des victoires dans le clutch et auteurs de plusieurs gros comebacks ces derniers jours, ont repris leur place dans le Top 5 de l’Ouest.

29,6 points / 6,8 rebonds / 4,9 passes / 1,1 interception / 48,3% au tir Bilan : 29 victoires – 17 défaites

« J’ai fait des sacrifices pendant des années pour que nous devenions une équipe capable de remporter le titre. Et maintenant, on commence à voir ce dont je suis vraiment capable. » Jaylen Brown continue de faire sa tournée médiatique pour mettre en avant sa magnifique saison, et il a bien raison. Quatrième scoreur de la NBA, vrai two-way player, en progrès au playmaking, JB montre toute l’étendue de sa polyvalence en l’absence de Jayson Tatum (et suite aux nombreux départs de l’intersaison). Il montre la voie soir après soir, malgré un petit bobo à l’ischio, jusqu’à emmener les Celtics à la deuxième place de l’Est !

29,6 points / 12,2 rebonds / 11 passes / 1,4 interception / 60,5% au tir Bilan : 31 victoires – 16 défaites

Absent depuis fin décembre à cause d’une blessure au genou, Nikola Jokic a enchaîné 15 matchs ratés consécutifs. Traduction : il n’a plus que deux jokers pour toute la deuxième partie de saison s’il veut rester éligible au titre de MVP (règle des 65 matchs joués). Mais le plus important, c’est que Jokic avance bien dans sa rééducation, avec un retour prévu pour début février. Les Nuggets d’un grand Jamal Murray continuent de faire un bon boulot sans lui (bilan de 9 victoires – 6 défaites) pour sécuriser leur place sur le podium de l’Ouest.

32 points / 4,4 rebonds / 6,2 passes / 1,3 interception / 55,4% au tir Bilan : 38 victoires – 10 défaites

Avec les absences répétées de Jalen Williams, Alex Caruso, Isaiah Hartenstein ou encore Ajay Mitchell, Shai Gilgeous-Alexander doit parfois se démultiplier sans forcément que ça se traduise en victoire : 47 points dans une défaite face à Indiana, 39 dans un revers contre Miami, ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir à OKC. Néanmoins, que ce soit à travers ses qualités de scoreur ou de playmaker, SGA continue de guider la meilleure équipe NBA au bilan. Shai se rapproche aussi d’un record qui semblait inatteignable, lui qui est sur une série de 118 matchs consécutifs à minimum 20 points marqués (record : 126, Wilt Chamberlain).

Mentions honorables : Jalen Brunson (Knicks), Alperen Sengun (Rockets), Stephen Curry (Warriors), Scottie Barnes (Raptors), Jamal Murray (Nuggets), Kawhi Leonard (Clippers)