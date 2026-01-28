LeBron James : « Jouer 82 matchs à notre époque n’est pas pareil que dans les années 80-90 »

Dans son podcast « Mind the Game », LeBron James explique que le rythme de la NBA actuelle en fait une ligue complètement différente d’il y a quelques décennies. Selon le King, il s’agit de la raison majeur derrière la multiplication des blessures musculaires.

Peut-on dire que LeBron James a réellement tort ? Pas vraiment. Tout, dans les statistiques de vitesse du jeu, de possessions par match, mais aussi dans les observations visuelles, montre que la NBA est devenue une ligue bien plus exigeante physiquement qu’il y a quelques décennies.

Dans son podcast « Mind the Game », le King parle notamment de la haute fréquence de blessures musculaires depuis quelques temps en NBA. Voici son propos :

« Les gens doivent comprendre que la manière dont nous jouons au basketball en NBA aujourd’hui, la vitesse et le rythme avec lesquels nous jouons, c’est totalement différent. Jouer 82 matchs dans les années 2020 n’est plus pareil que dans les années 80 ou 90. Il y a de nombreuses blessures musculaires à cause de ça. Quand je suis arrivé au sein de la ligue, la plus grosse inquiétude concernant les blessures était d’avoir une grosse entorse. Aujourd’hui, la grosse entorse est devenue la déchirure du mollet. »

En effet, les blessures liées aux nouvelles manières de jouer, et aux nouvelles exigences du basket envers les joueurs, ne sont plus les mêmes qu’avant. Aujourd’hui, un basketteur de plus de deux mètres doit être capable de se mouvoir comme un « petit ». Il doit savoir courir vite en contre-attaque, défendre sur les postes 1 à 5, tirer à 3-points tout en ayant des moves dos au panier dans la peinture.

LeBron says it’s harder to play 82 games today than it was in the 80s or 90s:

“The way we play with the level of pace and speed we play at, it’s a different game now. It’s a lot of soft tissue injuries now because of it… when I first came in the league the biggest concern for… pic.twitter.com/a3z9ruWxO2

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 27, 2026

Une palette de compétences si vaste qu’elle cause forcément, à la longue, des blessures nouvelles. Il faut également mentionner les évolutions dans le domaine de la technologie et de la santé. Aujourd’hui, les chaussures sont plus élaborées qu’il y a 40 ans, et c’est tant mieux.

Les joueurs sont tous mieux suivis, qu’il s’agisse des soins durant une blessure, des soins pour les prévenir. Même jusqu’à l’alimentation. Rien n’est plus laissé au hasard, tout est organisé avec la précision d’une montre suisse. Faut-il en déduire que le jeu est meilleur de manière globale que pendant les dernières décennies ? Sans doute que oui, tout du moins sur ces différents aspects.