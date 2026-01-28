Giannis Antetokounmpo prêt à quitter les Bucks dès la trade deadline !

On savait que la relation entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks s’approchait sérieusement d’un divorce : désormais on y est. Le Greek Freak est prêt à partir, et Milwaukee commence à écouter les offres. Aura-t-on un transfert avant jeudi prochain (trade deadline), ou faudra-t-il attendre l’intersaison ?

Pendant de longues semaines, malgré les mauvais résultats des Bucks, le message était clair d’un côté comme de l’autre : Giannis Antetokounmpo ne demandera pas de transfert en cours de saison, et Milwaukee n’est pas prêt à écouter les offres.

Tout cela vient de changer, si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

🚨 C’EST PARTIIIIII GIANNIS EST CHAUD POUR DÉMÉNAGER !! https://t.co/Hqpo8bDMTg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Ce n’est pas une demande officielle de transfert, le wording a l’air assez clair.

Giannis continue à ne pas vouloir passer pour le « méchant », il est donc ouvert à aller ailleurs et les Bucks sentent officiellement qu’ils n’ont plus d’options pour le convaincre de rester.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Bon, ce n’est pas vraiment une surprise au vu des récents événements à Milwaukee : les défaites qui s’accumulent, les déclas explosives de Giannis, la frustration qui monte, le Freak qui menace de changer d’agent, une nouvelle blessure… autant d’éléments qui nous amènent à cette nouvelle réalité, celle de la fin probable de l’aventure entre Antetokounmpo et sa franchise de toujours.

La notif de Shams ce mercredi, beaucoup d’équipes l’attendaient et c’est le domino qui pourrait officiellement enflammer le marché des transferts à une semaine de la deadline. Le Heat et les Knicks font notamment partie des franchises prêtes à faire des offres agressives pour récupérer le Freak (selon l’insider Ian Begley), tandis que Milwaukee attend des jeunes talents ainsi qu’un gros capital draft en retour.

Accrochez vos ceintures, activez vos notifs, ça risque de secouer !

Info contractuelle importante : Giannis est éligible à une extension de près de 280 millions sur 4 ans (!!) en octobre prochain.

Pour ce faire, il doit être depuis 6 mois minimum dans son équipe. S’il bouge cet été, il n’est plus éligible.

C’est donc maintenant que ça doit…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026