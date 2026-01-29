Les Spurs écœurent les Rockets dans le 4e quart-temps (111-99)

Houston a cru tenir son match pendant trois quart-temps… puis Victor Wembanyama a changé la température de la salle. Menés de 16 points et longtemps derrière au score, les Spurs ont retourné les Rockets avec une accélération brutale au retour des vestiaires, avant de finir le travail dans un quatrième quart-temps étouffant (111-99).

Houston démarre fort, claque 36 points dans le premier quart-temps, et impose son rythme. Les Spurs s’accrochent, restent au contact, mais sans jamais passer devant : à ce moment-là, tout ce que San Antonio arrive à faire, c’est limiter la casse et éviter la rupture définitive.

Le vrai basculement arrive dans le troisième quart-temps. Houston est encore devant, même confortablement (+11 à environ huit minutes de la fin de la période), et pourtant la partie commence à se fissurer. San Antonio plante une série de 16-4, recolle, puis passe enfin devant : première avance du match en fin de troisième quart. Dans ce passage, Keldon Johnson met le feu avec 9 points, et Dylan Harper ajoute sa pierre (4 points) pour faire dérailler l’inertie.

Et puis vient le dernier quart… celui où Wembanyama appuie sur l’interrupteur. Les Spurs ouvrent le quatrième quart-temps par un 11-0 sec, clinique, qui les propulse devant 95-86 à moins de huit minutes de la fin. Sur cette séquence, Wemby aligne 9 points, dont 5 lancers francs : de quoi casser le souffle adverse et installer San Antonio dans le siège conducteur.

Houston ne s’en relèvera pas : 13 points seulement inscrits dans tout le quatrième quart.

Les Rockets tenteront bien un dernier frisson, notamment quand Alperen Sengun ramène les siens à -5 sur la ligne, mais les Spurs répondent encore : une autre poussée (10-4) avec 6 points de Dylan Harper pour remettre l’écart à l’abri (107-96 à environ 2 minutes 30). Rideau.

Au final, les Rockets ont pu s’appuyer sur Amen Thompson (25 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions) et Kevin Durant (24 points, 6 passes), tandis que Alperen Sengun complète avec 18 points, 10 rebonds et 7 passes… mais ce ne fut pas suffisant pour venir à bout de ces Spurs.

Côté Spurs justement, Victor Wembanyama stermine à 28 points, 16 rebonds, 5 contres en punissant surtout sur la ligne (12/15 aux lancers).

Derrière, De’Aaron Fox organise (18 points, 8 passes), Stephon Castle apporte (16 points, 6 passes) et le banc fait très mal : Keldon Johnson met 17 points, Dylan Harper ajoute 16 points en 22 minutes à 8/11 au tir.