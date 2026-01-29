La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama monstrueux à Houston

Six Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. Victor Wembanyama a été énorme face aux Rockets et Moussa Diabaté a sorti le match de sa vie face aux Grizzlies, on fait le point !

Résultats NBA de la nuit

Cavaliers – Lakers : 129-99 (stats)

– Lakers : 129-99 (stats) Pacers – Bulls : 113-110 (stats)

– Bulls : 113-110 (stats) Celtics – Hawks : 106-117 (stats)

: 106-117 (stats) Raptors – Knicks : 92-119 (stats)

: 92-119 (stats) Heat – Magic : 124-133 (stats)

: 124-133 (stats) Grizzlies – Hornets : 97-112 (stats)

: 97-112 (stats) Mavericks – Wolves : 105-118 (stats)

: 105-118 (stats) Jazz – Warriors : 124-140 (stats)

: 124-140 (stats) Rockets – Spurs : 99-111 (stats)

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a sorti une vraie perf de patron à Houston : 28 points, 16 rebonds et 5 contres, son 21e double-double de la saison, avec une présence défensive qui change le visage du match au fil des minutes. C’est un match à l’impact : il va chercher le contact, provoque des fautes (12/15 aux lancers) et impose sa taille dans la peinture.

Victor Wembanyama est monté en puissance au fil du match face aux Rockets. En 28 minutes, il a compilé :

🔹28 points (8/15 au tir)

🔹16 rebonds

🔹5 contres

🔹3 passes décisives

🔹12/15 aux lancers

Le patron a mené les siens à la victoire dans ce duel Texan ! 🤠 pic.twitter.com/Tz659Z3W9F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2026

Et dans le money time, il a carrément plié l’affaire : il inscrit 13 points dans le 4e quart-temps, autant que les Rockets sur toute la période, en lançant l’avalanche dès le début du dernier acte. San Antonio ferme ensuite le match sur un 4e quart étouffant, et Wemby est au centre de tout.

Moussa Diabaté

Moussa Diabaté a réalisé le meilleur match de sa carrière cette nuit face aux Grizzlies : 18 points, 20 rebonds et même un tir du parking !

Moussa Diabaté a peut-être réussi le meilleur match de sa vie face aux Grizzlies :

🔹18 points (8/9 au tir)

🔹20 rebonds (career-high)

🔹8 rebonds offensifs !!!

🔹2 passes décisives

🔹2 interceptions

🔹1/1 à 3-points ???

Le cueilleur préféré de ton cueilleur préféré ! 🙌 pic.twitter.com/UBFLPJ0gEI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2026

Guerschon Yabusele

4 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 7 minutes pour le Dancing Bear.

Noah Penda

3 points, 3 rebonds et 1 passe en 7 petites minutes pour le frenchie.

Rudy Gobert

Petit match pour Gobzilla : 6 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 20 minutes.

Joan Beringer

Joan Beringer continue de saisir les opportunités qui se présentent à lui : 9 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 15 minutes !

