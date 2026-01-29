Résumé NBA de la nuit : le Magic remporte le derby Floridien
Le 29 janv. 2026 à 07:12 par Hisham Grégoire
Neuf matchs au programme cette nuit en NBA. LeBron James était ému aux larmes lors de son (dernier ?) retour à Cleveland, les Hawks ont surpris les Celtics ou encore les Spurs qui font tomber les Rockets dans le dernier quart-temps, on vous résume tout !
Résultats NBA de la nuit
- Cavaliers – Lakers : 129-99 (stats)
- Pacers – Bulls : 113-110 (stats)
- Celtics – Hawks : 106-117 (stats)
- Raptors – Knicks : 92-119 (stats)
- Heat – Magic : 124-133 (stats)
- Grizzlies – Hornets : 97-112 (stats)
- Mavericks – Wolves : 105-118 (stats)
- Jazz – Warriors : 124-140 (stats)
- Rockets – Spurs : 99-111 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les Cavaliers ont explosé les Lakers, dans un match où le sportif était presque secondaire. Etait-ce le dernier match de LeBron James à Cleveland…?
- Grâce à une grosse seconde période, les Pacers ont réussi à s’imposer face aux taureaux. Pascal Siakam (20 points), Andrew Nembhard (18 points et 9 passes) et Jarace Walker (16 points) ont mené la voie.
- Les Hawks surprennent les Celtics ! Dans un match ultra collectif où tous les titulaires ont inscrit 13 points ou plus, Atlanta réussi a s’imposer à l’extérieur.
- Un peu lents au démarrage, les Knicks se sont réveillés en seconde période (72-41) pour sortir vainqueurs de la rencontre face aux Raptors. Mikal Bridges finit à 30 points à 80% au tir, Karl-Anthony Towns à 8 points mais 22 (!) rebonds dont 16 en première mi-temps.
- Paolo Banchero a mené les siens vers la victoire dans le derby Floridien (31 points et 12 rebonds).Anthony Black (26 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 2 contres) l’accompagne.
- Les Hornets se sont largement imposés face aux Grizzlies mais nous retiendrons la performance de Moussa Diabaté qui a réalisé le meilleur match de sa carrière.
- Le tandem Julius Randle-Anthony Edwards (51 points) permet aux Wolves de s’imposer face aux Mavericks. En face, PJ Washington termine à 21 points, 7 rebonds et 2 contres.
- Stephen Curry et Moses Moody (53 points) offrent une victoire confortable aux Warriors face au Jazz.
- Auteurs d’un quatrième quart-temps de feu et d’une défense de fer, les Spurs viennent à bout des Rockets dans le derby Texan.
Le highlight de la nuit :
Sa réaction 🥹🥹🥹pic.twitter.com/yrZIOVMI9P https://t.co/bmOqQwI4o1
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Sixers – Kings
- 1h : Wizards – Bucks
- 2h : Bulls – Heat
- 2h : Hawks – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Hornets
- 3h : Nuggets – Nets
- 3h : Suns – Pistons
- 3h30 : Wolves – Thunder
Tags : Résumé de la nuit en NBA