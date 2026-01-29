TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : le Magic remporte le derby Floridien

Le 29 janv. 2026 à 07:12 par Hisham Grégoire

paolo banchero
Source image : NBA League Pass

Neuf matchs au programme cette nuit en NBA. LeBron James était ému aux larmes lors de son (dernier ?) retour  à Cleveland, les Hawks ont surpris les Celtics ou encore les Spurs qui font tomber les Rockets dans le dernier quart-temps, on vous résume tout !

Résultats NBA de la nuit

  • Cavaliers – Lakers : 129-99 (stats)
  • Pacers – Bulls : 113-110 (stats)
  • Celtics – Hawks : 106-117 (stats)
  • Raptors – Knicks : 92-119 (stats)
  • Heat – Magic : 124-133 (stats)
  • Grizzlies – Hornets : 97-112 (stats)
  • Mavericks – Wolves : 105-118 (stats)
  • Jazz – Warriors : 124-140 (stats)
  • Rockets – Spurs : 99-111 (stats)

Ce qu’il faut retenir

  • Les Cavaliers ont explosé les Lakers, dans un match où le sportif était presque secondaire. Etait-ce le dernier match de LeBron James à Cleveland…?
  • Grâce à une grosse seconde période, les Pacers ont réussi à s’imposer face aux taureaux. Pascal Siakam (20 points), Andrew Nembhard (18 points et 9 passes) et Jarace Walker (16 points) ont mené la voie.
  • Les Hawks surprennent les Celtics ! Dans un match ultra collectif où tous les titulaires ont inscrit 13 points ou plus, Atlanta réussi a s’imposer à l’extérieur.
  • Un peu lents au démarrage, les Knicks se sont réveillés en seconde période (72-41) pour sortir vainqueurs de la rencontre face aux Raptors. Mikal Bridges finit à 30 points à 80% au tir, Karl-Anthony Towns à 8 points mais 22 (!) rebonds dont 16 en première mi-temps.
  • Paolo Banchero a mené les siens vers la victoire dans le derby Floridien (31 points et 12 rebonds).Anthony Black (26 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 2 contres) l’accompagne.
  • Les Hornets se sont largement imposés face aux Grizzlies mais nous retiendrons la performance de Moussa Diabaté qui a réalisé le meilleur match de sa carrière.
  • Le tandem Julius Randle-Anthony Edwards (51 points) permet aux Wolves de s’imposer face aux Mavericks. En face, PJ Washington termine à 21 points, 7 rebonds et 2 contres.
  • Stephen Curry et Moses Moody (53 points) offrent une victoire confortable aux Warriors face au Jazz.
  •  Auteurs d’un quatrième quart-temps de feu et d’une défense de fer, les Spurs viennent à bout des Rockets dans le derby Texan.

Le highlight de la nuit :

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Sixers – Kings
  • 1h : Wizards – Bucks
  • 2h : Bulls – Heat
  • 2h : Hawks – Rockets
  • 2h30 : Mavericks – Hornets
  • 3h : Nuggets – Nets
  • 3h : Suns – Pistons
  • 3h30 : Wolves – Thunder

