Tournée d’adieu ? Retraite en fin de saison ? LeBron James maintient le flou

De retour à Cleveland cette nuit, LeBron James a vécu une soirée riche en émotions. C’était peut-être le dernier match du King dans son Ohio natal, lui qui ne sait toujours pas s’il reviendra sur les parquets la saison prochaine pour une tournée d’adieu.

Dans les minutes et heures qui ont suivi le match Cavaliers – Lakers cette nuit, la question suivante était sur toutes les lèvres : a-t-on vu le dernier match de James à Cleveland, ou jouera-t-il une saison supplémentaire l’an prochain ?

Certains pensent que la fin est proche, d’autres s’attendent à un Farewell Tour en 2026-27. LeBron James, lui, ne s’est visiblement toujours pas décidé.

« Évidemment, à 41 ans, on me pose souvent cette question et je me demande de plus en plus quand cela prendra fin, quand je vais raccrocher » a déclaré James via ESPN. « J’essaie simplement de profiter pleinement de chaque instant, sans rien prendre pour acquis. Parce que cela pourrait être [ma dernière saison]. Je n’ai évidemment pas encore pris de décision quant à mon avenir, mais cela pourrait très bien être le cas. […]

LeBron James affirme ne toujours pas avoir pris de décision concernant sa retraite, mais ce match à Cleveland « pouvait tout à fait » être son dernier dans cette salle…pic.twitter.com/ZTyM0u4A76

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2026

Le King peut-il vraiment quitter la grande scène sans une tournée d’adieu, après avoir réalisé peut-être la plus grande carrière de l’histoire NBA et même du sport ?

Visiblement c’est un scénario possible, selon l’insider des Lakers Dave McMenamin : « Cela pourrait avoir des conséquences négatives si son corps ne suit pas : il se rend dans une ville, tout le monde achète des billets, et il est incapable de jouer. » Décevoir un ou plusieurs fanbases avant de définitivement raccrocher les sneakers, c’est tout ce que veut éviter le King.

D’après un autre insider très bien informé, Shams Charania, il y a des personnes dans le camp de James qui pensent que LeBron fera une saison supplémentaire après celle-là, possiblement à Cleveland. Les Cavaliers semblent d’ailleurs très ouverts à l’idée d’accueillir une troisième fois le Chosen One pour une tournée d’adieu.

« Je n’ai même pas encore réfléchi à une tournée d’adieu ou quoi que ce soit d’autre, car je n’ai pas encore discuté avec moi-même et ma famille du moment où tout cela prendra fin. » – LeBron

Franchement, je sais on est en plein dans la supposition et l’incertitude mais… j’arrive pas à me dire que ce soir là c’est le dernier match en carrière de LeBron à Cleveland. C’est mort.

Jpeux toujours pas croire à une annonce de retraite à la fin de la saison, en mode allez…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Vous l’avez compris, beaucoup de suppositions mais très peu de concret à l’heure de ces lignes. Alors la meilleure chose à faire, c’est encore d’apprécier chaque moment du King sur les parquets, parce que nous sommes potentiellement en train de vivre ses derniers.