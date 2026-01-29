Depuis hier, le marché des transferts a pris une nouvelle tournure avec le divorce annoncé entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Plusieurs équipes sont prêtes à faire des offres très agressives pour le Freak, mais les Spurs n’en font pas partie.

Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama dans la même équipe, c’est un fantasme qui a fait son temps.

D’après Tim MacMahon et Tim Bontemps d’ESPN, les Spurs ne sont plus dans la course au Freak, préférant se focaliser sur le développement de leur groupe actuel, guidé par Victor Wembanyama.

The Spurs reportedly will not be involved in the Giannis trade sweepstakes…

« I have been told by folks with the Spurs that we’re not a home for Giannis, » via @BannedMacMahon #nba #porvida #SanAntonio #FearTheDeer pic.twitter.com/2TGddZg0n0

— JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) January 28, 2026

Le fait que les Spurs soient actuellement deuxièmes de l’Ouest (32 victoires – 15 défaites) conforte la franchise dans sa direction. Wemby est un joueur Top 5 MVP, Stephon Castle réalise une superbe saison sophomore, le rookie Dylan Harper montre de belles promesses malgré quelques difficultés récentes, tandis que De’Aaron Fox fait du De’Aaron Fox. San Antonio a trouvé un très bel équilibre, qui permet à l’équipe d’être très ambitieuse à l’instant T mais aussi et surtout pour plusieurs saisons.

Si les Spurs voulaient récupérer une superstar comme Giannis, cela les obligerait à se séparer de Castle ou Harper en plus de picks de draft. Un package qui pourrait convaincre les Bucks de lâcher le Freak, mais ça chamboulerait le projet texan tout en accélérant sensiblement la timeline. Et à San Antonio, c’est « la timeline Wemby qui compte » pour reprendre les mots de Tim MacMahon.

Alors que Giannis est une nouvelle fois blessé au mollet, et qu’il a dix ans de plus que Victor, les Spurs privilégient donc la progression naturelle de l’équipe actuelle. Et c’est probablement la meilleure chose à faire.