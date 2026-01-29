Les Spurs ont renversé les Rockets cette nuit en réalisant un énorme quatrième quart-temps sur le plan défensif. Face à l’une des équipes les plus physiques de la NBA, Victor Wembanyama et les siens ont prouvé qu’ils étaient capables de répondre au défi. Un vrai match référence !

Le résumé détaillé de la victoire des Spurs

Le petit focus sur la perf’ XXL de Wemby

Seulement 13 points encaissés dans le quatrième quart-temps, 37 à peine en deuxième mi-temps, un comeback de 16 points pour finalement s’imposer 111-99, le tout avec Wemby au cœur des débats (28 points, 16 rebonds, 5 contres, 12/15 aux lancers-francs).

La victoire de San Antonio face aux Rockets cette nuit, c’est typiquement le genre de succès qui forge une équipe. Une victoire référence dans un derby face à un concurrent direct à l’Ouest, dont les Spurs se rappelleront peut-être au moment d’aborder leur première campagne de Playoffs ensemble dans quelques mois.

« On ne limitera jamais une équipe à 52 points sur un match entier (en référence aux 13 points encaissés dans le dernier quart, ndlr.), mais l’objectif est de s’approcher le plus possible de ça, tout en réduisant les passages moins bons » a déclaré Wembanyama après le match. « L’une des raisons pour lesquelles on a gagné ce match, c’est parce qu’on a frappé les premiers à chaque possession, surtout en deuxième mi-temps. […] L’objectif, c’est d’avoir tous les soirs ce même niveau d’engagement. »

Pour Wemby tout particulièrement, cette victoire ressemble à une forme de revanche, lui qui a connu des matchs un peu compliqués contre Houston dans sa carrière, dont celui de la semaine dernière où il avait été limité à 14 points et 5/21 au tir.

« Pour moi, cela vient de ma préparation physique. On avait aussi deux jours de repos juste avant, donc ça m’a aidé. […] Personnellement, je bosse l’été pour pouvoir réaliser plus de matchs comme ça. Ce soir, je me sentais en forme comme lors du premier match de la saison, juste parce qu’on avait un match seulement en cinq jours. » – Victor Wembanyama

Deuxièmes de l’Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 15 défaites, l’Alien et ses copains ont montré encore une fois qu’ils faisaient désormais partie de l’élite de la conférence, et qu’il faudra compter sur eux au printemps.