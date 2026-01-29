Les Warriors prêts à vider la caisse pour Giannis Antetokounmpo ?

Selon Shams Charania (ESPN), Giannis Antetokounmpo serait ouvert à l’idée d’un départ et Milwaukee commencerait à écouter les offres à une semaine de la deadline du 5 février 2026. Plusieurs écuries sont sur le dossier, dont les Golden State Warriors.

Côté Warriors, le timing n’a rien d’un hasard. La blessure de Jimmy Butler a rebattu les cartes : les petits ajustements n’ont plus le même sens, et le dossier Giannis reprend une place centrale. D’après ESPN, Golden State a recontacté Milwaukee ces derniers jours pour afficher un intérêt concret et signaler qu’une grosse offre reste envisageable, malgré l’incertitude autour du mollet de l’intérieur des Bucks.

The Warriors have reached out to the Bucks to express firm interest in Giannis and are prepared to make a « substantial » offer regardless of his calf injury and unclear timetable, per @ESPN.

A « temperature check » would be needed to gauge Antetokounmpo’s interest in a partnership… pic.twitter.com/PHd34OJXv9

— Yahoo Sports (@YahooSports) January 29, 2026

Sur la table, le levier le plus clair, c’est la draft. Les Warriors peuvent monter jusqu’à quatre premiers tours, avec une combinaison qui irait de 2026 à 2032 (dont un 2032 non protégé), plus des ajustements possibles selon la situation des picks côté Milwaukee. Un pari risqué, quitte à hypothéquer une partie de l’après-Curry pour tenter le grand coup.

The Warriors are willing to surrender all of their future 1st-round draft picks through 2032 for Giannis Antetokounmpo

Golden State can offer up to four first-rounders: 2026, 2028, 2032 unprotected and 2030 (top-20 protected)

(via @anthonyVslater) pic.twitter.com/wjqkwoT55d

— Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) January 29, 2026

Reste la contrepartie des joueurs, celle qui fait (ou casse) un deal. Milwaukee aurait déjà montré de l’intérêt pour Jonathan Kuminga, et Brandin Podziemski pourrait entrer dans une construction plus large. Pour équilibrer, Butler est le nom qui colle sur le papier — même si les Warriors expliquent ne pas le mettre activement sur le marché — et d’autres montages sont possibles autour de Draymond Green et de contrats de rotation. Les Bucks pourraient aussi chercher à intégrer un contrat long type Portis ou Kuzma dans le même mouvement.

Au final, tout revient au prix fixé par Milwaukee : un jeune joueur à haut potentiel et/ou un stock de picks, sans obligation de conclure dans la précipitation puisqu’attendre l’intersaison reste une option si la barre n’est pas atteinte. Et la question qui verrouille tout, c’est celle-là : Giannis a-t-il envie de la baie ? Sans signal positif du grec, aucune franchise ne lâche la moitié de son futur pour un joueur qui ne se projette pas.

