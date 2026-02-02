NBA Trade Deadline 2026 : la liste de tous les transferts et rumeurs !

Nous y sommes, l’un de nos moments favoris de la saison : la NBA Trade Deadline. C’est le genre de période où chaque coup de vibreur de nos téléphones provoque une grosse montée d’adrénaline. Qui va se faire transférer d’ici jeudi soir ? Par ici pour suivre toutes les transactions en direct !

Rappel : la Trade Deadline est à suivre en direct avec le média préféré de ton joueur préféré, sur les différents réseaux de TrashTalk, ainsi que sur Twitch jeudi soir !

Jeudi 8 janvier 2026

Direction Wizards : Trae Young

Trae Young Direction Hawks : CJ McCollum, Corey Kispert

CJ McCollum, Corey Kispert L’article TrashTalk qui va bien

Dimanche 1 Février 2026

Direction Cavaliers : Keon Ellis, Dennis Schröder

Keon Ellis, Dennis Schröder Direction Kings : De’Andre Hunter

De’Andre Hunter Direction Bulls : Dario Saric, un second tour de 2027 (via Nuggets), un second tour de 2029 (via Kings)

Dario Saric, un second tour de 2027 (via Nuggets), un second tour de 2029 (via Kings) L’article TrashTalk qui va bien

Direction Hawks : Duop Reath, un second tour de 2027, un second tour de 2030 (via Knicks)

Duop Reath, un second tour de 2027, un second tour de 2030 (via Knicks) Direction Blazers : Vit Krejci

Vit Krejci L’article TrashTalk qui va bien

Les rumeurs chaudes

