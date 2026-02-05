Transfert NBA : Guerschon Yabusele prend la direction de Chicago !

La mayonnaise n’aura jamais pris entre Guerschon Yabusele et les Knicks. Sur le papier le fit semblait bon, mais la réalité des parquets a prouvé le contraire. De ce fait, les Knicks le transfère à Chicago en échange de Dalen Terry.

Fin de l’aventure New Yorkaise pour notre Dancing Bear national. Avec un temps de jeu en baisse, voire même en étant hors de la rotation, il semblait évident que les Knicks tenteraient de trouver une porte de sortie pour le capitaine de l’Equipe de France. New York flirtait un peu trop avec le second apron, avec une marge minuscule et une flexibilité quasi inexistante sur le roster à court terme. Dans ce contexte, récupérer Terry permet de remplacer un poste par un autre sans trop toucher à la structure salariale.

The New York Knicks are trading Guerschon Yabusele to the Chicago Bulls for Dalen Terry, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Pour Chicago, c’est un pari à faible risque sur un profil de frontcourt : physique, capable de dépanner sur les postes 4-5, et potentiellement relançable dans un environnement différent. Pour New York, Terry arrive avec l’étiquette “jeune ailier énergique”, davantage dans le moule d’un joueur de complément (défense, courses, pression) que d’un créateur. Sur la saison, Terry tourne autour de 2,9 points, 1,6 rebond et 1 passe en sortie de banc, pendant que Yabusele plafonnait à environ 2-3 points et 2 rebonds en moins de 9 minutes.