Trey Murphy III a vécu une nuit de sniper rare : 44 points, 12 tirs du parking, et un record de franchise au passage. Sauf que même avec ce festival longue distance, les Pelicans repartent bredouille de Milwaukee avec une défaite frustrante après prolongation (141-137).

Il y a des matchs où un joueur préchauffe comme on dit. Et puis il y a ceux où il allume carrément l’alarme incendie. À Milwaukee, Trey Murphy III a planté 12 tirs du parking, nouveau record de franchise, en arrosant à un volume délirant (12/19 de loin, 15/28 au tir). Il finit à 44 points… dans une saison où les Pelicans cherchent encore désespérément des repères.

Trey Murphy III tonight:

44 PTS (CAREER HIGH)

6 REB

6 AST

3 STL

12 3PM (FRANCHISE RECORD)

40 MINS pic.twitter.com/YE0OMHgx3M

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 5, 2026

Le plus cruel, c’est que ce show n’a pas suffi. Dans un match qui file en prolongation, New Orleans sort quand même perdant 141-137, malgré une équipe à 52% à 3-points (24/46). En face, Milwaukee a répondu au scoring par l’efficacité collective (61% au tir) et a fini par faire basculer la pièce du bon côté.

Derrière la perf, la continuité saute aux yeux : sur la saison 2025-26, Murphy tourne à 21,6 points de moyenne et il avait déjà marqué l’histoire de la franchise récemment en devenant le meilleur marqueur à 3-points all-time des Pelicans. Là, il ajoute une nouvelle ligne, parce qu’après tout la vie est une fête, même en Louisiane.