ENFIN ! Après des années de bras de fer entre les Warriors et Jonathan Kuminga, un point de chute a finalement été trouvé. Golden State envoie Kuminga et Buddy Hield à Atlanta et récupère Porzingis en retour.

Parce que l’histoire Kuminga–Warriors, c’est une suite de montagnes russes : rôle qui oscille, discours qui change, et un joueur qui passe régulièrement de “pièce d’avenir” à variable d’ajustement. Dès janvier 2024, des tensions liées au temps de jeu remontent (encore) et une réunion avec Steve Kerr sert à calmer l’incendie… provisoirement.

BREAKING: The Golden State Warriors are trading Jonathan Kuminga and Buddy Hield to the Atlanta Hawks for Kristaps Porzingis, sources tell ESPN. pic.twitter.com/eqNWwCupEZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Saison après saison, la même mécanique revient. Avril 2025 : DNP dans un match capital, symbole d’une confiance jamais totalement installée. Puis été 2025 : bras de fer contractuel, absence remarquée autour du media day, et une signature courte avec team option qui ressemble davantage à un compromis qu’à une projection commune.

Et la saison 2025-26 finit de crisper le dossier : Kuminga démarre dans le cinq, glisse sur le banc en novembre, se retrouve hors rotation par séquences, avant de demander un trade dès le premier jour où il devient échangeable (15 janvier 2026). Cette fois, la sortie est officielle : Golden State ferme le chapitre, Atlanta récupère un talent à relancer et un shooteur, et les Warriors récupèrent un intérieur qui stretch, fit évident sur le papier, mais qu’en sera-t-il dans les faits ?