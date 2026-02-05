Deux prolongations, un Garden sous tension, et un duel de patrons qui bascule à l’usure. Les Knicks font tomber les Nuggets 134-127 au terme d’un match irrespirable, guidés par un Jalen Brunson incandescent, pendant que Denver s’accroche via Jamal Murray et Nikola Jokic avant de lâcher dans la seconde prolongation.

Au Madison Square Garden, le scénario a pris une tournure de match de printemps : écarts creusés puis des runs pour recoller immédiatement au score, des possessions qui valent double à mesure que la fatigue s’installe.

New York Knicks n’a pas forcément contrôlé le match longtemps, mais n’a jamais perdu le fil pour autant. Le rythme et les décisions reviennent sans cesse dans les mêmes mains : Jalen Brunson en chef d’orchestre (42 points, 8 rebonds, 9 passes, 5 tirs du parking), capable de mettre la défense sur les talons, de provoquer, puis de punir à distance quand l’aide arrive une demi-seconde trop tard.

40-BALL FOR JALEN BRUNSON‼️

THIS GAME 🤯 pic.twitter.com/doUuvtnc3k

— ESPN (@espn) February 5, 2026

En soutien, Karl-Anthony Towns apporte des points solides quand ça se durcit et semble avoir retrouvé son agressivité au cercle (24 points, 12 rebonds), pendant que OG Anunoby (20 points) et Landry Shamet (16 points, 4 tirs de loin) maintiennent la menace.

Karl-Anthony Towns vs Denver:

24 points

9-13 FG

2-6 three

12 rebounds

+12 in 31 minutes before fouling out in OT pic.twitter.com/LdJyDmtVae

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 5, 2026

En face, les Nuggets ont longtemps tenu grâce à deux moteurs. Jamal Murray claque 39 points (20 dans le premier quart-temps) et plante le tir qui arrache la prolongation, comme un rappel brutal que la soirée ne se gagnerait pas au mérite mais au sang-froid. Nikola Jokić, lui, compile (30 points, 10 rebonds, 14 passes) en organisant tout ce qui respire… malgré une adresse extérieure hostile (1/13 du parking). C’est là que le match se fissure : Denver bombarde (13/50 à trois points) et finit par payer ce volume quand chaque possession devient une épreuve. La seconde prolongation ressemble alors à un sprint dans du sable : New York trouve une dernière accélération, verrouille des séquences clés, et finit par faire craquer l’équilibre.

Les Knicks valident ainsi leur huitième victoire consécutive, New York va mieux, New York respire à nouveau.