Transfert NBA : direction les Hornets pour Tyus Jones !

Tyus Jones prend la direction des Hornets. Le Magic lâche son meneur vétéran contre deux seconds tours de draft et du cash.

L’aspect de ce trade est plus comptable que sportif : ce move permet à Orlando de sortir de la luxury tax. Tyus Jones avait été signé sur un contrat d’un an à 7 millions de dollars l’été dernier, et son départ ressemble à un ajustement de trajectoire financière plutôt qu’à une critique de son profil.

The Orlando Magic are trading Tyus Jones to the Charlotte Hornets for cash considerations, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

Côté Charlotte, l’intérêt est clair : ajouter un meneur propre, expérimenté, capable de tenir une second unit sans faire exploser la feuille de match. Les Hornets ont beaucoup bougé ces dernières heures sur le marché, et ce trade s’inscrit dans une logique “on récupère une pièce utile et des assets”.