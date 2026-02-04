Les Chicago Bulls, pires négociateurs des dernières années en NBA ?

Ces dernières années, les Chicago Bulls ont construit un projet qui n’a pas fonctionné avec des joueurs talentueux transférés toujours aux mauvais moments. Un manque de flair du Management qui amène à un constat amer : la franchise de l’Illinois est une des pires équipes de NBA dans l’art de la négociation.

DeMar DeRozan, Zach Lavine, Nikola Vucevic, Alex Caruso, Coby White et Lonzo Ball, six joueurs talentueux passés par les Chicago Bulls ces dernières années. Trois All-Stars, un des meilleurs défenseurs de NBA, un talent qui a été proche du podium du MIP lors de deux années consécutives et un meneur de jeu qui explosait avant une cruelle blessure.

Pourtant, au moment des les transférer et d’enfin sortir d’un projet qui allait droit dans le mur, les Chicago Bulls n’ont pas réussi à récupérer le moindre nouveau first pick de Draft !

C’est donc officiel. Les Bulls ont tradé :

– DeMar DeRozan

– Zach LaVine

– Alex Caruso

– Lonzo Ball

– Nikola Vucevic

– Coby White

Et ils n’ont réussi à récupérer qu’un 1er tour de Draft. Le leur de l’année dernière qu’ils auraient eu de toute façon puisque protégé ! 🤡 https://t.co/OgvPwawuB2

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) February 4, 2026

Pire encore, parmi les recrues, seul Josh Giddey a réussi a véritablement avoir de l’impact dans la rotation des hommes de Billy Donovan. Le deuxième meilleur joueur à découler de ces trades s’appelle peut-être Kevin Huerter, ou Tre Jones, en attendant de voir l’évolution à Chicago de Jaden Ivey, Anfernee Simmons ou Collin Sexton.

Zooming out to see what the Bulls ending up getting for Caruso, Vucevic, LaVine, DeRozan, and Coby White:

Josh Giddey

Jaden Ivey

Anfernee Simons

Collin Sexton

Chris Duarte

Zach Collins

Tre Jones

Noa Essengue

Ousmane Dieng

6 second round picks

— Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) February 4, 2026

Les General Managers des Bulls sont devenus un des meilleurs plans pour leurs confrères. Pour récupérer un bon transfert, il n’y a sans doute pas mieux en NBA actuellement excepté les Kings et peut-être les Mavericks (dont la mauvaise réputation est due à un accident industriel davantage qu’à une succession d’erreurs).

Source texte : Esfandiar Baraheni