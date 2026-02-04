Transfert NBA : Lonzo Ball rejoint le Jazz… avant d’être coupé !

Si l’opération ressemble à un salary dump, c’est parce que c’en est un. Ball est à 10 millions cette saison, et Cleveland essaye de desserrer la ceinture (et ouvre ainsi un spot dans son roster) en lâchant deux seconds tours. Sur le terrain, la greffe n’a jamais vraiment pris : 4,6 points, 4 rebonds, 3,9 passes, 30,1% au tir en 35 matchs.

The Cleveland Cavaliers have agreed to trade Lonzo Ball and two second-round picks to the Utah Jazz, sources tell ESPN. Ball’s agent Rich Paul and the Jazz are expected to discuss his future soon. pic.twitter.com/qrNtC6tlc7

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Côté Utah, le calcul est l’inverse : récupérer des assets pour la draft en échange d’une absorption de contrat… puis libérer le joueur. Pour Ball, la suite est limpide : en débarquant sur le marché des agents libres, il devient une option à bas coût pour une équipe qui cherche un meneur capable de défendre, organiser et vivre sans ballon.

Tout ça arrive alors que la NBA se rapproche de sa deadline, demain soir à 21h.