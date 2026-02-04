TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Transfert NBA : Lonzo Ball rejoint le Jazz… avant d’être coupé !

Le 04 févr. 2026 à 23:05 par Hisham Grégoire

Lonzo Ball
À quelques heures de la deadline, Cleveland continue de faire le ménage dans ses rangs : Lonzo Ball prend la direction du Jazz, accompagné de deux seconds tours de draft. Dans la foulée, Utah prévoit de le couper, ce qui place déjà Ball sur la rampe de lancement vers le marché des agents libres.

Si l’opération ressemble à un salary dump, c’est parce que c’en est un. Ball est à 10 millions cette saison, et Cleveland essaye de desserrer la ceinture (et ouvre ainsi un spot dans son roster) en lâchant deux seconds tours. Sur le terrain, la greffe n’a jamais vraiment pris : 4,6 points, 4 rebonds, 3,9 passes, 30,1% au tir en 35 matchs.

The Cleveland Cavaliers have agreed to trade Lonzo Ball and two second-round picks to the Utah Jazz, sources tell ESPN. Ball’s agent Rich Paul and the Jazz are expected to discuss his future soon. pic.twitter.com/qrNtC6tlc7

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Côté Utah, le calcul est l’inverse : récupérer des assets pour la draft en échange d’une absorption de contrat… puis libérer le joueur. Pour Ball, la suite est limpide : en débarquant sur le marché des agents libres, il devient une option à bas coût pour une équipe qui cherche un meneur capable de défendre, organiser et vivre sans ballon.

Tout ça arrive alors que la NBA se rapproche de sa deadline, demain soir à 21h.

