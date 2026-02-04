Jaxson Hayes (Lakers) suspendu pour avoir cogné une mascotte : on tient le débile de la semaine en NBA

Jaxson Hayes a été suspendu pour une rencontre par la NBA pour avoir mis un énorme tampon (volontaire) dans la mascotte des Wizards, lors du match des Lakers à Washington. Un geste dangereux mais surtout, un geste de gros tocard.

On en a vu, depuis l’ouverture de TrashTalk, des gestes pas intelligents. Si Jaxson Hayes est certes loin d’être parmi le gratin de l’imbécilité chez les joueurs NBA, il tient a rappeler qu’il s’agit tout de même d’un garçon qui peut agir sans son cerveau quand il en a envie.

Lors de l’introduction des équipes durant le match entre Wizards et Lakers, Jaxson Hayes a ainsi mis un énorme coup d’épaule à la mascotte de Washington, qui arrivait à pleine vitesse dans sa direction pour sortir du parquet. Un geste de gros trou de balle. On ne sait pas si la personne à l’intérieur du costume est blessée, mais ça a quand même du secouer un sacré coup.

