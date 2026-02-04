Chris Paul transféré aux Raptors… pour mieux se faire couper ?

Enfin ! Après un épilogue aussi triste que pathétique entre Chris Paul et les Clippers en novembre, le meneur trouve finalement une porte de sortie en étant transféré chez les Raptors… mais si à l’heure où ces lignes sont écrites, rien n’indique qu’il porte réellement la tunique de Toronto un jour.

Chris Paul viré par les Clippers, un beau matin d’automne. Le choc est réel, pour toute la planète basket. Celui qui devait effectuer sa tournée d’adieu dans son équipe de coeur à Los Angeles, remercié comme un malpropre par la franchise pour des problèmes de relationnel et mis au placard en attente d’un transfert qui permettrait au Voiliers de définitivement l’évacuer.

The Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets and Toronto Raptors have agreed on a multi-team trade sending Chris Paul to the Raptors and Ochai Agbaji, a 2032 Raptors second-rounder and cash to the Nets, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026



Ce transfert est arrivé. Chris Paul est envoyé aux Raptors, qui envoient de leur côté Ochai Agbaji, un pick de Draft et du cash chez les Nets. Un move qui permet à la fois aux Clippers et aux Dinos de gagner en flexibilité financière, tout en permettant aux Nets de récupérer un pick de Draft.

Seul bémol : rien n’indique à l’heure actuelle que Chris Paul portera un jour le maillot des Raptors. La flexibilité gagnée par les Raptors pourrait immédiatement servir à un autre transfert, dans lequel le contrat de Cipifruit serait inclus. L’avenir du Point God est toujours aussi opaque, finalement.