Le marché des transferts est hyperactif ce mercredi soir ! Après Anthony Davis et Jared McCain, un troisième deal envoyant Coby White aux Hornets vient tout juste d’être annoncé.

C’est Shams Charania (ESPN) qui a balancé la news :

Les Hornets récupèrent : Coby White, Mike Conley

Coby White, Mike Conley Les Bulls récupèrent : Collin Sexton, Ousmane Dieng*, trois picks de second tour

*Mason Plumlee (Hornets) irait au Thunder en échange.

The 2nd-rounders Charlotte is sending to Chicago in the Coby White deal, per sources: least favorable of Charlotte/Denver in 2029; NYK 2031; Denver 2031.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) February 4, 2026

En dernière année de contrat, Coby White (19 points, 5 passes de moyenne) était en instance de départ aux Bulls et débarque dans une équipe de Charlotte qui tourne à plein régime. L’ancien de North Carolina pourrait prendre un rôle similaire à celui de Collin Sexton, performant aux Hornets cette saison (14 points, 4 passes de moyenne, en 22 minutes en sortie de banc). La fin de l’aventure Coby aux Bulls, pour une potentielle prolongation à Charlotte cet été.

Sexton (aussi en dernière année de contrat) arrive lui à Chicago en compagnie du Français Ousmane Dieng, qui pourrait se faire une place dans l’ancienne franchise de Michael Jordan. Il y retrouvera notamment le rookie tricolore Noa Essengue. Quant au meneur vétéran Mike Conley, il pourrait négocier un buyout avec les Hornets pour potentiellement revenir à… Minnesota.

🇫🇷FRENCH CONNECTION !! 🇫🇷

Ousmane rejoint donc Noa Essengue chez les Bulls, après quelques flash montrés à OKC l’effectif était tellement dense que c’était compliqué de déployer davantage.

