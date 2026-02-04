Transfert NBA : Jared McCain rejoint le Thunder !

Comme si le Oklahoma City Thunder manquait de talent. Les champions en titre ont discuté avec les Philadelphia Sixers et ont réussi à récupérer Jared McCain contre le premier tour de Draft 2026 de Houston et trois seconds tours.

Jared McCain n’a pas réussi à retrouver son niveau depuis sa grave blessure au pouce. Celui qui était en course pour être Rookie de l’Année la saison dernière était, cette saison, cloué au banc des Philadelphia Sixers, fauché en vol par les très bons débuts de V.J. Edgecombe.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la franchise de Pennsylvanie n’a pas fait dans la patience. Ils ont déjà abandonné tout espoir le concernant et l’ont transféré au Oklahoma City Thunder contre le premier tour de Draft 2026 des Rockets et trois seconds tours. Une information délivrée par Shams Charania.

JARED MCCAIN AU THUNDER !!!!!! https://t.co/rJ4Yu9bN9d

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

L’an passé, Jared McCain tournait à plus de 15 points de moyenne à 38% au tir de loin. Son style, ses tiktoks géniaux, ses Vlogs YouTube et son niveau de jeu exceptionnel avait convaincu toute la fanbase.

Mais désormais c’est au Thunder que Jared McCain amènera sa bonne humeur, ses ongles peints et son immense talent. S’il retrouve son niveau de jeu, le trophée Larry O’Brien peut déjà rester dans l’Oklahoma.

À noter que OKC pourrait bien transférer Ousmane Dieng dans le cadre de cet échange, mais que la destination n’est pas encore connue.

Source texte : Shams Charania