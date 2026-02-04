Blessé aux abdominaux, Shai Gilgeous-Alexander manquera le All-Star Game

Triste nouvelle en plein coeur d’une très dense actualité transferts. Shai Gilgeous-Alexander s’est blessé hier lors du match entre le Thunder et le Magic, et la nouvelle vient de tomber de la bouche de Shams Charania : le MVP en titre est touché aux abdominaux et sera réévalué… après le All-Star Game.

Quelle mauvaise nouvelle. La NBA ne pourra pas profiter de son meilleur joueur en titre lors du 75e All-Star Game de la ligue. Shai Gilgeous-Alexander est en effet out pour les dix prochains jours en raison d’une blessure aux abdominaux. La star du Thunder était engagée comme titulaire dans la Team World, aux côtés de Victor Wembanyama, Nikola Jokic ou encore Luka Doncic.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER MANQUERA LE ALL-STAR GAME !

Pour le Thunder, c’est aussi une mauvaise nouvelle car OKC doit affronter les Spurs cette nuit, et que les Rockets, les Lakers et les Suns sont au programme d’ici au All-Star Break. Il faudra redoubler d’efforts pour ne pas encaisser une série de défaites, alors que Jalen Williams, Ajay Mitchell et Alex Caruso sont déjà out sur les ailes.