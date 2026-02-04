Chez les Wizards, l’heure des grandes ambitions

En recrutant Anthony Davis dans un transfert pour le moins inattendu, les Wizards continuent de se structurer et de monter un groupe de plus en plus compétitif. Au sein d’une Conférence Est ouverte, où il n’existe pas actuellement de clair favori, Washington veut devenir une équipe sur laquelle il faut compter.

Trae Young, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Alexandre Sarr, Anthony Davis.

Mesdames et messieurs, le nouveau 5 majeur des Wizards :

– Trae Young

– Bilal Coulibaly

– Kyshawn George

– Alex Sarr

– Anthony Davis

Hypé ? 🤔 pic.twitter.com/2WInNWT1Fp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Un cinq majeur plus que sérieux dans une Conférence Est qui cherche toujours un réel maître. Les Wizards viennent de potentiellement compléter leur cinq majeur de la saison prochaine, en y ajoutant un pivot champion NBA, multiple All-Star. De l’expérience et du niveau en barre, si l’on ne tient pas compte des blessures d’Anthony Davis.

S’il ne faut pas espérer grand chose cette saison, qui sera sans doute dédiée jusqu’en avril à se découvrir mutuellement pour les joueurs, à établir des premières formes de jeu préférentielles et créer des associations viables sur le terrain, la prochaine régulière pourrait être celle de l’explosion pour les Wizards.

Sous les ordres de Brian Keefe, les joueurs de Washington auront la mission d’emmener la franchise dans une autre dimension. Celle du printemps, celle des Playoffs. Exit les dernières épopées avec Bradley Beal en 2021, puis bien avant avec John Wall. Cette franchise ne veut plus vivre dans le marasme, elle veut vivre tout court.

Les Wizards ils ont vu la gueule de la Conférence Est, ils ont dit LET’S GO ON Y VA !

Conférence plus ouverte que jamais, y’a clairement moyen de faire du bruit !

Avec Trae Young et AD, grosse hype dans la capitale en vue de la saison prochaine ! pic.twitter.com/RyJkZRi5Gd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Et en recrutant Trae Young et Anthony Davis en l’espace de quelques semaines, la direction des Wizards se donne les moyens de gonfler le torse. Elle peut déjà compter sur belle jeune garde, composée de Kyshawn George, Bilal Coulibaly et bien sûr Alexandre Sarr.

Les trois francophones auront tout le loisir de profiter des conseils de joueurs expérimentés ayant connu les Playoffs, et pourront enfin se mettre à jouer pour autre chose que des balles et des probabilités obscures dans une grande salle verrouillée à double tour.