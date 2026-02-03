Transfert NBA : Nikola Vucevic aux Celtics contre Anfernee Simons !

Les Chicago Bulls sont hyperactifs en ce mardi soir. Après Kevin Huerter et Dario Saric, c’est Nikola Vucevic qui fait ses valises et rejoint les Boston Celtics contre Anfernee Simons. Les deux franchises s’échangent également un second tour de draft.

Ça y est, c’est enfin officiel ! Le projet des Bulls autour de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic est définitivement terminé. Le pivot monténégrin s’en va après six ans dans l’Illinois et reçoit une opportunité en or pour sa fin de carrière.

Shams Charania a annoncé que le meilleur ami d’Evan Fournier rejoint les Celtics contre Anfernee Simons. Boston et Chicago s’échangent également un second tour de draft.

🚨🚨 WOOOOW VUCEVIC TRANSFÉRÉ À BOSTON !!!!! https://t.co/BZX9ycwiCa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Voilà des semaines que Nikola Vucevic enchainait les déclarations qui laissaient penser qu’il souhaitait rejoindre un contender. Les Boston Celtics avaient besoin d’un pivot et avec son arrivée ainsi qu’un potentiel retour de Jayson Tatum, les hommes de Joe Mazzulla pourraient viser très loin dès cette saison.

Pour les Bulls, difficile de penser qu’au fil des années, ils n’avaient pas eu de meilleures opportunités pour transférer un pivot régulièrement au-dessus des 18 points, 10 rebonds et 40% de loin de moyenne. Toutefois la page est enfin tournée. ..

Anfernee Simons n’est pas un mauvais joueur, mais sa cote n’a jamais été aussi basse et il est en fin de contrat cet été. Difficile d’affirmer à ce jour qu’il soit dans les plans, à long terme de la franchise. Surtout qu’en l’état et avec le recrutement récent de Jaden Ivey et Mike Conley, Chicago compte 6 meneurs de jeu purs dans son effectif. Les opérations ne sont pas terminées…

Source texte : Shams Charania