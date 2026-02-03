De nombreuses franchises NBA sont prêtes à tout pour attirer Giannis Antetokounmpo dans leurs filets. Les Golden State Warriors ne font pas exception et ont rendu disponible Draymond Green, un des meilleurs joueurs de leur histoire.

Après plus de 13 ans de collaboration commune, Draymond Green pourrait bien quitter les Golden State Warriors. Une phrase qui paraissait complètement insensée il y a encore un mois. La franchise californienne souhaite associer Giannis Antetokounmpo à Stephen Curry pour la fin de carrière du Chef et est prête à mettre une de leurs légendes dans le package.

Anthony Slater, journaliste d’ESPN, affirme que l’ancien de Michigan State est rendu disponible en perspective de ce transfert. Selon de nombreuses sources, il aurait même accepté l’idée d’un départ vers Milwaukee.

Et donc pendant ce temps-là, Golden State a mentionné plusieurs fois le nom de Draymond Green dans des discussions de transferts selon @anthonyVslater. Il est rendu disponible à la deadline.

Si, techniquement, l’ailier-fort est moins doué qu’un paquet de joueurs en NBA, il s’est rendu indispensable à la plus grande dynastie de la dernière décennie dans la Grande Ligue grâce à sa défense, son caractère ou encore sa complémentarité avec son meneur de jeu. Envisager de s’en séparer est un grand message en direction des Bucks. Cela prouve la motivation de Mike Dunleavy et des autres dirigeants des Warriors.

Difficile d’imaginer Draymond Green jouer longtemps dans une franchise en reconstruction comme le seraient les Bucks dépourvus de Giannis Antetokounmpo, mais il y aurait une curiosité certaine à le voir sous un autre maillot. À noter que le meilleur ami de Jordan Poole dispose d’une Player Option pour la saison prochaine, mais que, s’il le décide, il pourrait être agent-libre dès cet été…

