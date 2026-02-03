Les transferts s’enchaînent et cette fois, ce sont les voisins Chicago et Detroit qui ont fait leur marché ensemble avec une pointe venue du Minnesota. Jaden Ivey et Mike Conley débarquent aux Bulls tandis que Kevin Huerter, Dario Saric ainsi qu’un swap de premier tour de draft protégé venant des Wolves sont en route pour les Pistons.

Nouvelle petite bombe en ce mardi soir. Alors que les meneurs de jeu des Bulls, Coby White, Ayo Dosunmu et Tre Jones sont tous en instance de départ, certains régulièrement dans les rumeurs côté Wolves, ce sont finalement les franchises du Minnesota et Detroit qui envoient des postes 1 à Chicago.

Shams Charania a annoncé que Mike Conley et Jaden Ivey rejoignent l’effectif de Billy Donovan tandis que Kevin Huerter et Dario Saric, récupéré avant-hier, se rendent chez les Pistons avec un swap de premier tour de Draft protégé qui appartenait aux Wolves.

🚨 WAHHHHHH NOUVEAU TRADE !!!

Mike Conley à Chicago avec Jaden Ivey !

Huerter et Saric à Detroit !! https://t.co/0KR1g3xbXy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Un trade dur à juger pour le moment tant de nombreuses pièces du puzzle semblent manquer. Minnesota a envoyé deux assets sans rien recevoir et prépare donc certainement un mouvement supplémentaire (peut-être du côté de Milwaukee…). Chicago a désormais cinq meneurs de jeu et va devoir faire un tri avant ce jeudi et seul Detroit pourrait avoir terminer son marché avec le renfort de Kevin Huerter qui réalisait un beau début de saison dans l’Illinois.

Est-ce que les Bulls et les Wolves vont continuer à travailler ensemble autour de Coby White ? Est-ce que Mike Conley va rester dans cet effectif ou rejoindre le bout du banc de contenders ? Les dominos tombent de plus en plus vite et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

Source texte : Shams Charania