Transfert NBA : James Harden aux Cavaliers, Darius Garland chez les Clippers !

C’est la bombe de la nuit ! James Harden est officiellement un joueur des Cavaliers, qui le récupèrent et envoient Darius Garland chez les Clippers. WOW !

Les rumeurs ont été très vite, on n’a (presque) pas eu le temps de souffler. James Harden est donc un joueur des Cavaliers de Cleveland. La phrase est étrange à prononcer, mais bien vraie. Épilogue d’une histoire partie du mécontentement du meneur de ne pas avoir eu gain de cause quant à une extension juteuse de contrat chez les Clippers, qui souhaitent refermer l’ère Kawhi Leonard passé l’été 2027.

🚨 TRANSFEEEEERT !

JAMES HARDEN FILE CHEZ LES CAVALIERS, DARIUS GARLAND EST DÉSORMAIS UN JOUEUR DES CLIPPERS !

WOW ! 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/msaUE67xBl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Forçant son transfert, James Harden se retrouve donc dans l’Ohio, où il fera équipe avec Donovan Mitchell pour tenter d’aller décrocher le titre. Transfert très risqué de Cleveland, qui pourrait ne pas conserver le joueur au-delà de cette saison si La Barbe choisissait de ne pas signer d’extension chez les Cavaliers… à cause d’une campagne de Playoffs pourrie, par exemple. Et derrière il faudra en plus gérer le cas Donovan Mitchell, agent libre en 2027. Bref, c’est très, très risqué.

Pour les Cavaliers, c’est donc vraiment win now…

Tu viens de lâcher Darius Garland, un joueur qui incarnait l’âme de la franchise, son renouveau post-ère LeBron.

Les prochains jours/semaines vont être durs à encaisser, surtout quand DG enfilera pour la première fois un autre… pic.twitter.com/0DOnh7Db1Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Pour les Clippers, l’arrivée de Darius Garland évacue de facto le sujet Harden de la table, tout en permettant à la franchise de jouir d’un meneur All-Star de 26 ans, certes beaucoup blessé récemment, mais qui a encore potentiellement de belles histoires à écrire en NBA. La franchise de Los Angeles pense aussi au moyen terme, avec la probable non-prolongation de Kawhi Leonard à l’été 2027.

Côté Clippers, l’impression qui ressort c’est :

– Tu évacues Harden pour Garland maintenant car dans tous les cas rien ne lui aurait été proposé cet été qui soit à sa convenance.

– Garland est un guard double All-Star de 26 ans, qui navigue entre les blessures fréquentes…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026