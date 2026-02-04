All-Star Game 2026 : la composition des équipes est connue !

Avec un Kawhi Leonard nommé en dernière minute par Adam Silver pour compléter l’effectif des représentants des États-Unis, on connaît désormais les compositions d’équipes pour le All-Star Game 2026. On fait le point, avec quelques informations sur le déroulement de la soirée des Étoiles.

Trois équipes, USA Stripes, USA Stars, et la Team World. Une seule sera couronnée championne du All-Star Game 2026, en direct de l’Intuit Dome à Los Angeles. Concernant Kawhi Leonard, il a été nommé en début de nuit ce mercredi par Adam Silver pour compléter une des deux équipes américaines. Karl-Anthony Towns jouera sous la bannière de la République Dominicaine, avec les internationaux.

⭐️ Les équipes du All-Star Game 2026 sont connues !

KAT bougé dans une Team World TERRIFIANTE avec Shai, Jokic, Wemby et Doncic.

Un alléchant Curry – James – Durant chez les Stripes (s’ils ont envie de courir tout du moins…)

Et place à la jeunesse chez les Stars ! pic.twitter.com/Jz509DwPI6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2026

Des tendances se dégagent fortement dans les choix de la NBA pour ces équipes. D’abord, on note que les Stars, hormis Devin Booker qui chapeautera sans doute le groupe, sont composés de jeunes joueurs, du « futur » de la ligue. Ça risque de peut-être prendre le tournoi au sérieux, notamment face à la Team World. C’est aussi dans ces moments que ces profils en quête de gloire peuvent forger leur histoire.

Chez les Stripes, beaucoup d’anciens, les légendes Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James tâteront la balle ensemble, si toutefois aucun n’est forfait d’ici là. Attention à l’envie aussi, car hormis Norman Powell qui fait office de néophyte, on trouve là des joueurs qui n’ont pas brillé par leur volonté dans le passé de faire de ce match des Étoiles quelque chose de joli visuellement en matière de basket.

Enfin, la Team World. Seule équipe dotée de 9 représentants, mais quels représentants… Les meilleurs joueurs de la ligue sont tous là, pour représenter la culture basket mondiale, du Canada à la France en passant par le Cameroun et les Balkans. Sur le papier, et on ne fait pas tant dans le chauvinisme ici, mais ça doit écraser la concurrence.

Pour le format : les trois équipes s’affronteront dans quatre matchs durant la soirée. Chaque rencontre durera douze minutes, avec USA Stars face à Team World en ouverture des hostilités. À l’issue des trois premières rencontres, qui feront office de matchs de poule, les deux meilleures équipes s’affronteront à nouveau dans le match pour le titre. Rendez-vous est donc pris à Los Angeles, dans la nuit du 15 au 16 février !