Alors que la NBA Trade Deadline est prévue ce jeudi, le marché a commencé à s’animer ce week-end : on a eu droit notamment à un transfert entre les Hawks et les Blazers, impliquant Vit Krejci.

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la transaction.

Transfert NBA Blazers – Hawks :

Portland reçoit : Vit Krejci

: Vit Krejci Atlanta reçoit : Duop Reath, deux choix de second tour

Pour les Hawks, ce transfert a été réalisé pour gagner en flexibilité. Flexibilité salariale d’abord, car Krejci était éligible à un nouveau contrat qui aurait mérité une belle augmentation (salaire actuel : 2,3 millions de dollars), tandis que Duop Reath est en dernière année de contrat (et blessé pour la saison). Puis flexibilité à travers l’arrivée de deux picks de second tour de draft, qui porte leur total à sept selon ESPN. Atlanta pourrait ainsi continuer d’être actif sur le marché.

Les Blazers, eux, récupèrent un role player de qualité, réputé pour sa capacité à planter de grosses banderilles à 3-points (42% de loin, 9 points par match) avec un peu de playmaking en prime.

