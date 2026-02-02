Transfert NBA : Vit Krejci envoyé aux Blazers contre Duop Reath et deux picks de draft
Le 02 févr. 2026 à 10:20 par Nicolas Meichel
Alors que la NBA Trade Deadline est prévue ce jeudi, le marché a commencé à s’animer ce week-end : on a eu droit notamment à un transfert entre les Hawks et les Blazers, impliquant Vit Krejci.
C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la transaction.
Transfert NBA Blazers – Hawks :
- Portland reçoit : Vit Krejci
- Atlanta reçoit : Duop Reath, deux choix de second tour
Vit Krejci part à Portland, Atlanta récupère Duop Earth et 2 futurs second tours de Draft !
Pour les Hawks, ce transfert a été réalisé pour gagner en flexibilité. Flexibilité salariale d’abord, car Krejci était éligible à un nouveau contrat qui aurait mérité une belle augmentation (salaire actuel : 2,3 millions de dollars), tandis que Duop Reath est en dernière année de contrat (et blessé pour la saison). Puis flexibilité à travers l’arrivée de deux picks de second tour de draft, qui porte leur total à sept selon ESPN. Atlanta pourrait ainsi continuer d’être actif sur le marché.
Les Blazers, eux, récupèrent un role player de qualité, réputé pour sa capacité à planter de grosses banderilles à 3-points (42% de loin, 9 points par match) avec un peu de playmaking en prime.
