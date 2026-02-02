All-Star Game 2026 : voici à quoi pourrait ressembler la Team World

Avec le nouveau USA vs World, la sélection internationale a déjà une identité claire : du génie à la création, de la taille partout, et un pivot qui distribue comme un meneur. Sur le papier, la Team World ressemble à un puzzle parfaitement assemblé, à un détail près : les derniers arbitrages de la NBA.

Le principe est simple : 3 équipes (2 USA, 1 World), mini-tournoi, 4 matchs de 12 minutes, avec 8 joueurs minimum par équipe. Les rosters finaux sont annoncés dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h.

La potentielle Team World sur le papier

Si la ligue construit la sélection World à partir des internationaux déjà présents parmi les 24 All-Stars, la base ressemble à ça :

Donc si j’ai bien compris, la Team World du All-Star Game 2026 sera composée de…

🔹Victor Wembanyama

🔹Shai Gilgeous-Alexander

🔹Giannis Antetokounmpo*

🔹Nikola Jokic

🔹Luka Doncic

🔹Deni Avdija

🔹Pascal Siakam

🔹Jamal Murray

En clair : deux créateurs de très haut niveau, un pivot organisateur, un grand protecteur de cercle, et des renforts capables de courir, défendre et créer un run en quelques possessions. Et dans ce format ultra-court, c’est souvent tout ce qui compte.

Les deux points à surveiller

La répartition de Karl-Anthony Towns et Norman Powell : tous les deux sont nés aux États-Unis mais ont un statut international via leur sélection (République Dominicaine pour Towns, Jamaïque pour Powell). Selon la façon dont la ligue les range (USA ou World), la composition exacte de la Team World peut bouger… sans que le niveau global ne baisse.

L’incertitude autour de Giannis : Le Greek Freak devrait, à priori, louper le match des étoiles à cause de sa blessure au mollet. La NBA devrait appeler un nouveau joueur en remplacement (Alperen Sengun ? Joël Embiid ? Lauri Markkanen ?)

