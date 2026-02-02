C’est officiel, on connaît les remplaçants du All-Star Game 2026 ! Sept noms pour chaque conférence, avec quelques surprises à l’Est comme à l’Ouest. Qui est justement récompensé, qui s’est fait snober ? On fait le point !

Après dix titulaires dévoilés à la mi-janvier, lors du MLK Day, la NBA vient de dévoiler la liste des remplaçants qui viendront compléter les effectifs des trois équipes pour le mini-tournoi du All-Star Game. Voici la sélection de l’Est !

⭐️ LES REMPLAÇANTS DU ALL-STAR GAME POUR LA CONFÉRENCE EST ⭐️

🔹Donovan Mitchell (Cavaliers)

🔹Jalen Johnson (Hawks)

🔹Karl-Anthony Towns (Knicks)

🔹Pascal Siakam (Pacers)

🔹Norman Powell (Heat)

🔹Scottie Barnes (Raptors)

🔹Jalen Duren (Pistons)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2026

Norman Powell, Jalen Duren et Jalen Johnson récompensés de leur gros travail dans leurs franchises respectives avec une première sélection All-Star, ça fait plaisir ! Les indéboulonnables que sont désormais Donovan Mitchell et Karl-Anthony Towns sont aussi sélectionnés, tandis que les Raptors et les Pacers compteront aussi un représentant chacun en les noms de Pascal Siakam et Scottie Barnes. Place désormais à l’Ouest !

⭐️ LES REMPLAÇANTS DU ALL-STAR GAME POUR LA CONFÉRENCE OUEST⭐️

🔸Anthony Edwards (Wolves)

🔸Jamal Murray (Nuggets)

🔸Chet Holmgren (Thunder)

🔸Devin Booker (Suns)

🔸Kevin Durant (Rockets)

🔸Deni Avdija (Blazers)

🔸LeBron James (Lakers)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2026

Anthony Edwards logique, tout comme Kevin Durant et Devin Booker, qui sont récompensés non seulement pour leur niveau individuel que pour le niveau collectif de leurs équipes respectives. Chet Holmgren accompagnera Shai Gilgeous-Alexander pour représenter le Thunder, meilleure équipe de la ligue. Deni Avdija est aussi appelé pour la première fois au match des Étoiles, comme quoi être un excellent basketteur paie, on repassera en revanche pour le côté humain.

Et surtout, Jamal Murray ! Enfin ! Le compère de Nikola Jokic, snobé jusqu’ici, va enfin pouvoir profiter d’une récompense absolument méritée, et on est content pour lui. Pour terminer le banc, LeBron James continue d’écrire l’histoire, avec une 22e sélection All-Star.

Côté oubliés, on peut mentionner James Harden, Kawhi Leonard, Brandon Ingram, Alperen Sengun notamment. Leur absence fait déjà beaucoup parler sur les rézosocio.