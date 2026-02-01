Programme NBA : Nuggets – Thunder (3h30), la ruée vers le sommet de l’Ouest

Très belle nuit de NBA en perspective avec 10 matchs dont certaines très belles affiches. Celtics-Bucks à heure française, Spurs-Magic (si San Antonio arrive à décoller de Charlotte), Knicks-Lakers en milieu de nuit et un magnifique Nuggets-Thunder pour finir.

Le programme NBA du soir

21h30 : Celtics – Bucks

0h : Pistons – Nets

0h : Heat – Bulls

0h : Raptors – Jazz

0h : Wizards – Kings

1h : Spurs – Magic

1h : Knicks – Lakers

2h : Suns – Clippers

3h : Blazers – Cavaliers

3h30 : Nuggets – Thunder

L’affiche à ne pas rater : Nuggets – Thunder

Nikola Jokic est revenu pile à temps pour cette énorme affiche entre les deux premiers de la Conférence Ouest. Jamal Murray est dans une forme olympique et les Nuggets semblent presque favoris tant ils sont parvenus à garder une belle dynamique en l’absence d’un certain nombre de leurs meilleurs joueurs.

Nikola Jokić Returns, Denver Secures W!

🃏 31 PTS

🃏 12 REB

🃏 5 AST

He’s the first player in NBA history to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST while playing less than 25 MIN in a game 🤯 pic.twitter.com/CTPUCD3Pbw

— NBA (@NBA) January 31, 2026

Ils affrontent un Thunder en perte de vitesse. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont perdu lors de 10 de leurs 24 dernières rencontres. Ils ont perdu ce sentiment d’invincibilité et voudront se rassurer face à leurs plus gros concurrents.

Les Français en lice

Nolan Traoré face aux Pistons.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr face aux Kings.

Maxime Raynaud face aux Wizards.

Victor Wembanyama face au Magic.

Noah Penda face aux Spurs.

Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet face aux Lakers.

Nicolas Batum face aux Suns.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Cavaliers.

Ousmane Dieng face aux Nuggets.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici