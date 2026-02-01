Programme NBA : Nuggets – Thunder (3h30), la ruée vers le sommet de l’Ouest
Le 01 févr. 2026 à 17:06 par Robin Wolff
Très belle nuit de NBA en perspective avec 10 matchs dont certaines très belles affiches. Celtics-Bucks à heure française, Spurs-Magic (si San Antonio arrive à décoller de Charlotte), Knicks-Lakers en milieu de nuit et un magnifique Nuggets-Thunder pour finir.
Le programme NBA du soir
- 21h30 : Celtics – Bucks
- 0h : Pistons – Nets
- 0h : Heat – Bulls
- 0h : Raptors – Jazz
- 0h : Wizards – Kings
- 1h : Spurs – Magic
- 1h : Knicks – Lakers
- 2h : Suns – Clippers
- 3h : Blazers – Cavaliers
- 3h30 : Nuggets – Thunder
L’affiche à ne pas rater : Nuggets – Thunder
Nikola Jokic est revenu pile à temps pour cette énorme affiche entre les deux premiers de la Conférence Ouest. Jamal Murray est dans une forme olympique et les Nuggets semblent presque favoris tant ils sont parvenus à garder une belle dynamique en l’absence d’un certain nombre de leurs meilleurs joueurs.
Nikola Jokić Returns, Denver Secures W!
🃏 31 PTS
🃏 12 REB
🃏 5 AST
He’s the first player in NBA history to record 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST while playing less than 25 MIN in a game 🤯 pic.twitter.com/CTPUCD3Pbw
— NBA (@NBA) January 31, 2026
Ils affrontent un Thunder en perte de vitesse. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont perdu lors de 10 de leurs 24 dernières rencontres. Ils ont perdu ce sentiment d’invincibilité et voudront se rassurer face à leurs plus gros concurrents.
Les Français en lice
- Nolan Traoré face aux Pistons.
- Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr face aux Kings.
- Maxime Raynaud face aux Wizards.
- Victor Wembanyama face au Magic.
- Noah Penda face aux Spurs.
- Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet face aux Lakers.
- Nicolas Batum face aux Suns.
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert face aux Cavaliers.
- Ousmane Dieng face aux Nuggets.