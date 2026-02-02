Les Knicks s’offrent les Lakers à New York (112-100)

L’un des gros matchs de cette nuit de dimanche, entre Lakers et Knicks. Une équipe à domicile concentrée, collective. Une équipe en déplacement désorganisée, sans trop d’envie groupée. Et un résultat qui met en lumière les qualités des uns, les faiblesses des autres.

Les Lakers ne sont pas les rois de la défense, c’est un fait. Ils auraient pourtant pu, ce soir, profiter de la panne d’adresse de Jalen Brunson (12 points, 4/15 au tir) pour s’imposer, tout du moins se faciliter la tâche. Hormis un Luka Doncic dans ses largeurs statistiques habituelles (30 points, 15 rebonds, 8 passes), les Angelinos n’ont pas réussi à passer outre la défense solide et surtout collective des Knicks.

Une faiblesse dans la construction offensive doublement punie par des Bockers impliqués au rebond offensif, 14 sur la soirée. Autant de secondes chances qui ont poussé les Lakers dans l’abîme. Impossible d’envisager la victoire en donnant autant d’opportunités à l’adversaire.

Nous parlions de Jalen Brunson et de sa soirée compliquée offensivement. Un leader a conscience de lui-même. Le meneur des Knicks a vite pris un chemin différent que celui de la bavure au pourcentage : la distribution. 13 passes pour le titulaire All-Star, et un groupe qui a brillé dans sa globalité en conséquence directe.

Les Lakers ont fait illusion en première mi-temps, comptant sur leurs forces individuelles encore peu entamées physiquement. Au retour du vestiaire, la constance collective de New York a logiquement fait parler ses arguments, ceux du jeu à plusieurs, du partage de l’effort. Et de la confiance réciproque. Ce qui, ce soir, a semblé cruellement manquer du côté de Los Angeles. Tous les starters de la Grosse Pomme à plus de dix points, Landry Shamet excellent en sortie de banc (23 points).

On ne sait toujours pas s’il s’agira du dernier match de LeBron James dans le légendaire Madison Square Garden. On ne préfère pas, car une chose est sûre, on ne s’en souviendra pas. Comme de cette saison des Lakers, par ailleurs. La franchise d’Hollywood ne sait pas où elle va, mais c’est tout droit.