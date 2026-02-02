Jarrett Allen signe le match de sa vie à Portland : 40 points, 17 rebonds !

Il a complètement pété les plombs. De mémoire d’homme, personne n’avait vu Jarrett Allen jouer au basket de cette manière. Une partie de mammouth, la meilleure de sa carrière : 40 points, 17 rebonds, 16/23 au tir… et des actions dignes des plus grands intérieurs de l’histoire. Oui, ça n’a aucun sens.

Une nuit singulière pour Jarrett Allen. Une nuit dont le pivot des Cavaliers se souviendra toute sa vie comme celle où il a sans doute atteint la quintessence de son basket. Franchement, on a nous mêmes du mal à comprendre ce qu’il s’est passé cette nuit à Portland. Une soirée unique, avec des moves à la Hakeem Olajuwon, à la Kareem Abdul-Jabbar.

🔥 JARRETT ALLEN VS. BLAZERS :

🔹40 POINTS

🔹17 REBONDS

🔹16/23 AU TIR

🔹5 passes, 2 interceptions, 4 contres

Anomalie dimensionnelle ? Peut-être hein. Jarrett Allen signe le meilleur match de sa carrière, des moves à la Kareem, des moves à la Hakeem… une DIN-GUE-RIE !… pic.twitter.com/tfxQsDjNOh

Pendant 48 minutes, Allen a collé une danse monumentale à l’ensemble de l’équipe des Blazers. Ultra-dominant, impossible à arrêter. Sans doute le genre de papier que l’on ne s’attend pas à gratter en lançant les premiers matchs de la nuit, mais le style qui fait la beauté de notre métier. Les highlights valent le détour, c’est tout simplement irréel !