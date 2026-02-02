Le Thunder gifle les Nuggets à Denver, le message est passé (121-111)

Sans Ajay Mitchell, Alex Caruso ni Jalen Williams, le Thunder a dominé les Nuggets à Denver. Une ambiance au bon parfum d’heure d’été et de Playoffs, mais un match à sens unique, dans lequel Shai Gilgeous-Alexander et Cason Wallace ont été impériaux.

34 points, 13 passes à 11/16 au tir pour Shai Gilgeous-Alexander. 27 points, 6 rebonds à 7/11 à 3-points pour Cason Wallace. En l’absence de pas mal de joueurs extérieurs majeurs du Thunder, les deux larrons ont fait la joie des fans d’OKC, le malheur des fans des Nuggets à Denver.

Quelle première mi-temps de Shai Gilgeous-Alexander pour l’instant.

15 points et 6 passes à 5/6 au tir.

La justesse de son jeu, rendre tout facile visuellement, c’est le niveau de raffinement ultime du basketball.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026

Ambiance chaude, sifflets copieux de la foule sur chaque joueur du Thunder au sol… on se serait bien cru au milieu du mois de mai en début de partie, la Ball Arena incandescente nous donnant de folles envies d’heure d’été et de confrontations endiablées des Playoffs.

⚡️ Shai Gilgeous-Alexander vs. Nuggets :

🔸34 POINTS

🔸13 PASSES

🔸5 rebonds, 2 steals, 1 contre

🔸11/16 au tir, 11/13 LF

Gros message envoyé dans la course au MVP.

Match monstrueux, dans tous les aspects.pic.twitter.com/w5FFpMcVPn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026

Pourtant, ce même public va progressivement s’éteindre, n’acceptant pas la déroute de son équipe locale. Nikola Jokic bien trop discret (16 points, 7 rebonds, 8 passes), effacé dans tous les aspects du jeu. Jamal Murray pas mieux, avec 12 points à 4/16 au tir et des errements défensifs qui ont coûté cher notamment à 3-points.

Seul Peyton Watson a tenu le regard cette nuit, signant 29 points à 11/17 au tir. Une phrase cruelle qui résume bien ce match où le Thunder s’est certes trouvé bien heureux d’avoir une telle adresse en l’absence de cadres offensifs du groupe, mais a qui on ne doit en rien enlever la belle défense et les efforts constants de la première à la dernière minute.

S’il devait le rappeler, le Thunder signale à toute la NBA qu’il reste le champion en titre, et que même diminué, aucune équipe ne lui fait peur. Les Nuggets, comme les Spurs et les Rockets, sont ainsi prévenus : l’erreur se paie cash quand on joue face à ce genre de formation.