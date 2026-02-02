Résumé NBA de la nuit : les Nets, rois de l’auto-punition
Le 02 févr. 2026 à 06:47 par Nicolas Vrignaud
Une grosse nuit en NBA, avec de belles affiches au programme. Les Knicks s’offrent les Lakers au Garden, le Thunder s’impose chez les Nuggets… et on connaît les remplaçants du All-Star Game 2026 !
Résultats de la nuit :
- Celtics – Bucks : 107-79 (stats)
- Pistons – Nets : 130-77 (stats)
- Heat – Bulls : 134-91 (stats)
- Raptors – Jazz : 107-100 (stats)
- Wizards – Kings : 116-112 (stats)
- Knicks – Lakers : 112-100 (stats)
- Blazers – Cavaliers : 111-130 (stats)
- Spurs – Magic : 112-103 (stats)
- Suns – Clippers : 93-117 (stats)
- Nuggets – Thunder : 111-121 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Par ici pour la liste complète des remplaçants du All-Star Game !
- Les Celtics ont fracassé les Bucks en début de soirée, mais fallait-il s’attendre à autre chose ?
- Décidément, les Nets adorent se manger des turbo branlées. Chacun son kiff, comme dirait l’autre.
- Les Bulls aussi aiment bien l’auto-punition.
- Les Raptors tapent le Jazz d’un solide Lauri Markkanen (27 points, 11 rebonds).
- Sans Alex Sarr, les Wizards parviennent à prendre la victoire face aux Kings. Une défaite et un transfert de merde en moins de 24h, on aime rire à Sacramento.
- Les Knicks recevaient les Lakers pour l’une des affiches les plus attendues de la saison à New York. Ils gagnent collectivement, avec l’apport de tout le groupe, tout l’inverse de Los Angeles finalement.
- Jarrett Allen a pété les plombs : 40 points, 17 rebonds, 16/23 au tir… et un match de MALADE : des moves qu’il n’a jamais fait en carrière, c’était juste dingue !
- Les Clippers tabassent proprement les Suns, Kawhi Leonard signe 25 points, 8 rebonds, 5 passes.
- Arrivés dans des conditions particulières à San Antonio du fait des conditions météo toujours très dures au États-Unis, les Spurs parviennent tout de même à battre le Magic. Victor Wembanyama termine avec 25 points, 8 rebonds, 4 interceptions à 7/13 au tir.
- Main event de la nuit, le Thunder – Nuggets a eu dans l’ambiance un bon goût de Playoffs. Nikola Jokic trop effacé, OKC bien trop chaud à 3-points. Victoire logique des leaders de l’Ouest, Shai Gilgeous-Alexander impérial !
Le highlight de la nuit :
Nan mais attendez la HAUTEUR du contre c’est une DINGUERIE pic.twitter.com/UGSi1Cx1Qp
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h : Hornets – Pelicans
- 1h : Pacers – Rockets
- 1h30 : Grizzlies – Wolves
- 4h : Clippers – Sixers
Tags : Nets, résumé NBA